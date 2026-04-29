‘Valle Salvaje’ emite este miércoles 29 de abril un nuevo capítulo en La 1 marcado por las alianzas, las sospechas y un descubrimiento que puede cambiar el rumbo de varias tramas. La ficción diaria de TVE afronta una semana más corta por el festivo nacional del 1 de mayo, por lo que solo ofrecerá cuatro episodios.

En la nueva entrega, Mercedes se sumará a la estrategia de Victoria y Dámaso para acabar con José Luis y don Hernando, mientras Enriqueta seguirá decidida a descubrir la verdad sobre el asesinato de Domingo. Además, Bárbara visitará de nuevo la cabaña de Petra y Pura y regresará a la Casa Pequeña completamente derrumbada.

Mercedes se une a la alianza contra José Luis

Uno de los grandes movimientos del capítulo será la decisión de Mercedes, que finalmente se unirá a la conjura de Victoria y Dámaso. La intención de esta alianza es clara: terminar de una vez por todas con el poder de José Luis y don Hernando.

Mercedes confesará los verdaderos motivos por los que acepta formar parte del plan. Su incorporación puede ser decisiva, ya que Dámaso lleva tiempo intentando convencerla de que se ponga de su lado en una guerra que considera fundamental para el futuro de la Casa Pequeña.

El conflicto contra José Luis entra así en una nueva fase, con más personajes implicados y con intereses personales cada vez más evidentes.

Dámaso quiere que Matilde y Atanasio abandonen la Casa Pequeña

La situación en la Casa Pequeña seguirá siendo complicada. Martín hablará con Mercedes sobre su hermana Matilde, mientras Dámaso dejará caer que lo mejor para todos sería que tanto Matilde como Atanasio abandonaran la casa.

Su argumento será práctico y frío: serían tres bocas menos que alimentar. Esta postura revela hasta qué punto Dámaso está dispuesto a tomar decisiones duras en un momento de tensión interna y escasez.

Enriqueta presiona a Alejo por el asesinato de Domingo

Mientras tanto, Enriqueta continuará centrada en esclarecer la muerte de su marido. La mujer jurará a Braulio que terminará consiguiendo que Alejo confiese toda la verdad sobre el asesinato de Domingo.

Enriqueta está convencida de que el Gálvez de Aguirre sabe mucho más de lo que aparenta y no piensa detenerse hasta obtener respuestas. La presión sobre Alejo aumenta, y el personaje podría verse acorralado por su tía si no logra mantener su versión de los hechos.

Pedrito pregunta a Luisa por Alejo

En otra de las tramas del capítulo, Pedrito hablará con Luisa sobre su relación con Alejo. El niño le preguntará por qué no intenta arreglar las cosas con él, recordándole cuánto se querían en el pasado.

La pregunta removerá sentimientos incómodos en Luisa, que tendrá que enfrentarse a una cuestión difícil: si todavía queda algo de aquel cariño o si la ruptura con Alejo es ya definitiva.

Bárbara vuelve hundida tras visitar a Petra y Pura

El momento más inquietante del episodio llegará con Bárbara. La joven volverá a la cabaña de Petra y Pura y les asegurará que ella misma se encargará de que Luisa no vuelva a molestarlas.

Sin embargo, tras esa visita, Bárbara regresará a la Casa Pequeña completamente derrumbada. Su estado abre una gran incógnita: ¿qué ha visto o descubierto en la cabaña? ¿Ha encontrado alguna pista sobre el bebé de Adriana? ¿O las parteras ocultan algo todavía más grave?

La reacción de Bárbara puede ser clave en una de las tramas más misteriosas de ‘Valle Salvaje’.

Qué pasó en el capítulo anterior de ‘Valle Salvaje’

En el episodio anterior, Amadeo seguía pensando en marcharse y seguir los pasos de su hermana Eva, algo que preocupó a su hijo Francisco. Al mismo tiempo, Dámaso pidió a Mercedes que estuviera de su lado en su enfrentamiento con don Hernando.

Por otro lado, Francisco confesó a Leonor que todos esperaban que Adriana diera a luz a un niño, aunque finalmente fue María quien nació. Luisa continuó insistiendo a Bárbara en que Petra y Pura ocultaban al verdadero bebé de Adriana, pero la Salcedo seguía sin creer del todo sus sospechas.

Además, Enriqueta intentó averiguar por qué Alejo y Luisa rompieron su relación y obligó a Braulio a asumir la realidad sobre su padre, señalando directamente a Alejo como posible asesino. Finalmente, gracias a la intervención de Luisa, Rafael aceptó conocer a Leonor, aunque el encuentro entre la joven y María dejó a todos con nuevas dudas.

Un capítulo lleno de sospechas y nuevas alianzas

El capítulo de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 29 de abril promete avanzar en algunas de las tramas más importantes de la serie. La alianza contra José Luis toma fuerza, Enriqueta estrecha el cerco sobre Alejo y Bárbara podría haber descubierto algo decisivo en la cabaña de Petra y Pura.

La ficción de La 1 vuelve a combinar secretos familiares, luchas de poder y emociones contenidas en una entrega que puede marcar el futuro de varios personajes.