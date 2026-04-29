‘Supervivientes 2026’ celebró este martes 28 de abril una nueva ceremonia de salvación en Honduras, una de las más ajustadas e imprevisibles de la edición. Los nominados de la semana eran José Manuel Soto, Alba Paul, Almudena Porras y Toni Elías, pero solo uno de ellos podía librarse de la expulsión definitiva prevista para el jueves 30 de abril.

Contra algunos pronósticos, el concursante salvado fue José Manuel Soto, que recibió el mayor apoyo del público a través de la votación abierta en la app de Mediaset Infinity. El cantante andaluz se quedó visiblemente sorprendido al conocer el resultado, ya que no esperaba ser el elegido por la audiencia.

José Manuel Soto, salvado por la audiencia

La ceremonia se desarrolló en el ya conocido ‘Abismo al infinito’, una de las dinámicas más espectaculares de ‘Supervivientes 2026’. Los cuatro nominados se enfrentaron a la estructura formada por varios toboganes sobre el mar mientras esperaban conocer el veredicto de los espectadores.

Antes de anunciar el resultado, el programa mostró unos porcentajes muy ajustados: 30,5%, 32,3%, 31,1% y 6,1%. La diferencia entre los tres primeros era mínima, lo que aumentó la tensión hasta el último momento.

Finalmente, el porcentaje más alto, el 32,3%, correspondió a José Manuel Soto, que quedó automáticamente salvado y fuera de la lista de expulsión.

Alba Paul se queda a las puertas de la salvación

El desenlace dejó un duelo final entre José Manuel Soto y Alba Paul. Antes, María Lamela, encargada de conducir la ceremonia desde Honduras, ya había comunicado que Toni Elías y Almudena Porras continuaban en peligro.

Alba Paul estuvo muy cerca de lograr el indulto, pero finalmente tendrá que seguir enfrentándose a la votación junto a sus compañeros nominados. La influencer, que cuenta con un fuerte apoyo fuera del concurso, no logró superar al cantante en una votación especialmente reñida.

Toni Elías, Almudena Porras y Alba Paul siguen nominados

Tras la salvación de José Manuel Soto, los concursantes que continúan en la cuerda floja son Alba Paul, Almudena Porras y Toni Elías. Uno de ellos será el próximo expulsado de ‘Supervivientes 2026’ en la gala del jueves.

La igualdad de los porcentajes demuestra que la audiencia está muy dividida y que cualquier detalle puede resultar decisivo en la eliminación. El bajo porcentaje restante, el 6,1%, también apunta a que uno de los nominados se encuentra en una posición mucho más débil que el resto.

José Manuel Soto gana peso como favorito

La salvación de José Manuel Soto confirma su crecimiento dentro del reality. El artista andaluz se ha ido consolidando como uno de los perfiles más valorados por parte de la audiencia gracias a su sentido del humor, su papel conciliador en los conflictos y su capacidad para aportar momentos más ligeros dentro de la convivencia.

Además, su emotivo reencuentro con su hijo en la gala del domingo reforzó su vínculo con el público y pudo haber influido en el resultado de la votación. El cantante se está convirtiendo en uno de los nombres más comentados de esta edición.

Una salvación inesperada en ‘Supervivientes 2026’

La octava ceremonia de salvación de ‘Supervivientes 2026’ dejó claro que el concurso entra en una fase cada vez más imprevisible. Con porcentajes muy igualados y varios concursantes con apoyo fuera, las expulsiones empiezan a depender de pequeños cambios en la opinión de la audiencia.

José Manuel Soto ya está salvado y podrá continuar una semana más en Honduras. Ahora, la atención se centra en Alba Paul, Almudena Porras y Toni Elías, que se juegan su permanencia en la próxima gala del reality.