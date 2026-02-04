En el capítulo 768, Margarita hace valer las pruebas contra el capitán, mientras Manuel y Alonso buscan la forma de romper definitivamente su vínculo económico con Leocadia.

La tensión se traslada este miércoles 4 de febrero a los despachos de ‘La Promesa’. Tras una semana de enfrentamientos directos, las alianzas inesperadas y los chantajes empiezan a dar sus frutos, poniendo a los miembros de la familia Luján y a sus invitados en posiciones muy comprometidas.

El capitán Lorenzo de la Mata, contra las cuerdas

Margarita ha demostrado ser una estratega implacable. Tras conseguir pruebas irrefutables sobre la existencia de un hijo bastardo de Lorenzo, la madre de Martina ha pasado a la acción:

• El chantaje surte efecto: La presión de Margarita es tan asfixiante que el capitán, habitualmente altivo y seguro, empieza a ceder. La posibilidad de que este escándalo salga a la luz podría arruinar su reputación y su posición en la familia.

• Sospechas en el comedor: Ángela y Curro no son ajenos a los movimientos de Margarita. Al enterarse de que se queda a cenar, ambos comentan con desconfianza que la mujer trama algo importante contra el capitán.

Planes de libertad: La deuda con Leocadia

Manuel y Alonso han tomado una decisión firme: quieren a Leocadia fuera de sus vidas y de sus cuentas.

• Cierre de cuentas: Padre e hijo echan números para intentar saldar la deuda económica que los ata a ella. Manuel, que ya le ofreció una «salida digna» tras descubrir sus maniobras con Rivero, espera que el pago de la deuda sea el punto final a su presencia en palacio.

• Declaración de amor: A pesar de las intrigas, Cristóbal le asegura a Leocadia que ella es el único amor de su vida, intentando mantener un frente unido mientras la posición de la mujer se debilita.

Alianzas en el servicio y dilemas amorosos

En la planta baja, la dinámica está cambiando de forma sorprendente:

• Pía y Petra unidas: Las dos mujeres más poderosas del servicio forman una alianza inusual. Su objetivo común es evitar que María y Samuel inicien una relación, interfiriendo en los planes del cura.

• La carta del Obispado: Petra finalmente lee el contenido de la carta a Samuel: su viaje ha sido suspendido, una noticia que el sacerdote recibe con alegría.

• María y Carlo: Animados por Pía para recordar qué les hizo fijarse el uno en el otro, María Fernández y Carlo deciden intentar que lo suyo funcione de verdad.

• Teresa cede ante Petra: Teresa entiende el deseo de la señora Arcos por recuperar su puesto como ama de llaves y promete no oponer resistencia si Leocadia decide restituirla en el cargo.

Un futuro incierto para Martina

En el plano sentimental de los señores, Adriano abre su corazón ante Jacobo. Le confiesa su temor a que Martina se marche a Nueva York, no solo por sus propios sentimientos, sino por el vacío que dejaría en sus hijos, quienes volverían a perder una figura materna. Mientras tanto, Enora y Toño respiran aliviados tras la salida del comandante y se muestran optimistas sobre su futuro brillante.