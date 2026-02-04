La Ciudad Autónoma de Ceuta acometerá una renovación integral de los módulos de servicios ubicados en distintas playas del litoral ceutí tras constatar el avanzado deterioro de estas instalaciones públicas, según informa El Faro de Ceuta.

La actuación llega después de que se haya detectado la ocupación progresiva de varias casetas por menores inmigrantes no acompañados en playas como La Almadraba, El Tarajal y, más recientemente, La Ribera. Estos módulos, concebidos inicialmente como espacios de apoyo para los servicios de salvamento y socorrismo durante la temporada estival, han pasado a utilizarse como refugios improvisados, lo que ha alterado tanto su función original como su estado de conservación.

En el interior de las casetas se han hallado restos de comida, bebidas, ropa, mantas y colchones, lo que evidencia un uso continuado durante el día y la noche. Esta ocupación prolongada, unida al vandalismo, la exposición a condiciones marinas y la falta de mantenimiento adecuado, ha acelerado el desgaste del mobiliario.

Instalaciones amortizadas y necesidad de intervención urgente

De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso El Faro de Ceuta, el mobiliario actual se encuentra totalmente amortizado tras más de seis años de uso continuado. Esta situación ha llevado al Ejecutivo local a plantear una intervención urgente para garantizar servicios esenciales como salvamento, policía, aseos e información al usuario, con el objetivo de mejorar la seguridad y la experiencia de los bañistas.

El proyecto contempla el suministro de nuevas casetas modulares prefabricadas destinadas a módulos de aseo, vigilancia policial y salvamento, reforzando así las condiciones de seguridad, higiene y atención al público en todas las playas de la ciudad.

Inversión y distribución por el litoral

La inversión prevista para el conjunto de actuaciones ronda los 500.000 euros, una cantidad destinada a asegurar la funcionalidad, durabilidad y correcto mantenimiento de las instalaciones en los próximos años.

Tras una inspección técnica del litoral, se ha definido la distribución de los módulos en función de las necesidades de cada playa. En El Tarajal se instalará un conjunto compuesto por módulos de policía, salvamento y aseos, además de pérgolas de sombra, cubiertas de lona y entarimado. Esta configuración se repetirá en La Almadraba y El Chorrillo, con refuerzos adicionales de servicios higiénicos.

En playas como La Ribera, Benítez y El Trampolín se habilitarán combinaciones de módulos de seguridad, salvamento y aseos, mientras que enclaves de menor tamaño como Calamocarro, El Desnarigado y San Amaro contarán con módulos autónomos adaptados a sus dimensiones.

Materiales resistentes y mejora del entorno

Los nuevos módulos estarán fabricados con materiales especialmente preparados para resistir la humedad, el sol y el desgaste propio del entorno marino. Además, incorporarán acabados personalizados con la imagen corporativa de las playas de Ceuta, reforzando la identidad visual del litoral.

Con esta actuación, la Ciudad Autónoma busca no solo renovar el mobiliario urbano, sino también avanzar hacia unas playas más seguras, ordenadas y funcionales, consolidando el litoral ceutí como un espacio atractivo para residentes y visitantes, tal y como recoge El Faro de Ceuta.