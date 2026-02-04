Las «leonas» llegan en racha positiva a Alcalá de Henares para enfrentarse a un conjunto colchonero en plena crisis de resultados y con estreno en el banquillo

El fútbol femenino español vive hoy uno de sus duelos más clásicos y con mayor carga emocional. Este miércoles 4 de febrero de 2026, el Athletic Club visita al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa de la Reina. Con el recuerdo aún vivo del histórico récord de asistencia en San Mamés en 2019, las rojiblancas buscan derribar su asignatura pendiente: levantar un trofeo que todavía no figura en sus vitrinas.

Un Athletic al alza frente a un Atlético en horas bajas

La eliminatoria llega en momentos muy distintos para ambos clubes, marcando una oportunidad de oro para las bilbaínas:

• Inercia positiva: Las de Javi Lerga llegan con la moral alta tras vencer con solvencia al RCD Espanyol. Pese a las bajas acumuladas por el exigente calendario, el equipo muestra una solidez defensiva que ya les permitió empatar ante las madrileñas en la primera vuelta de la Liga F.

• Crisis colchonera: El Atlético de Madrid atraviesa un bache profundo. Tras las duras derrotas en Supercopa (3-1 ante el Real Madrid) y el reciente 5-0 frente al Barça, el club destituyó a Víctor Martín. El nuevo técnico, Jose Herrera, regresa de Arabia Saudí con la difícil misión de reconducir a un equipo que no gana en liga desde noviembre y que ve la Champions a 10 puntos de distancia.

• El factor campo: Aunque el Atlético juega en casa, los datos revelan que este curso ha dejado escapar numerosos puntos en su feudo, lo que alimenta las esperanzas del conjunto vasco.

Historial reciente

Aunque el Athletic llega mejor anímicamente, los números históricos favorecen a las locales. En los últimos tres enfrentamientos directos, el balance es de dos victorias para el Atlético de Madrid y un empate. El billete a semifinales servirá para medir si el cambio de ciclo en el banquillo madrileño surte efecto o si el hambre del Athletic rompe finalmente el maleficio copero.

Guía del partido: Horario y dónde ver

Si no quieres perderte este choque decisivo por una plaza en la Final Four, estos son los detalles:

• Fecha: Miércoles, 4 de febrero de 2026.

• Hora: 18:30 horas (horario peninsular).

• Lugar: Centro Deportivo Alcalá de Henares.

• Árbitra: Ylenia Sánchez.

• Televisión: Se emitirá en abierto a través de Teledeporte y la plataforma RTVE Play.