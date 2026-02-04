Mestalla dictará sentencia este miércoles 4 de febrero en un duelo de «reyes de copas» que buscan redimir su discreta temporada en liga

La Copa del Rey se convierte esta noche en la tabla de salvación para dos de los clubes con más solera de España. El Valencia CF recibe al Athletic Club en el Estadio de Mestalla en una eliminatoria de cuartos de final a partido único. Con ambos equipos situados en la zona media-baja de la clasificación liguera, el torneo del K.O. es la única vía directa para soñar con un título y asegurar una plaza en competiciones europeas el próximo año.

Las claves del partido

• Mestalla como fortín: El Valencia busca aprovechar el calor de su grada para superar a un rival que históricamente se le da bien en Copa, pero que atraviesa un momento físico imponente. Para los locales, avanzar a semifinales supondría un respiro vital para el proyecto deportivo.

• El ADN copero del Athletic: Los «leones», especialistas en llegar a las rondas finales, llegan a Valencia con la intención de imponer su ritmo e intensidad. Saben que marcar primero en un estadio como Mestalla será fundamental para manejar los nervios del conjunto che.

• Duelo de necesidades: La proximidad de ambos equipos a los puestos de peligro en LaLiga hace que este partido no sea solo una cuestión de orgullo, sino una necesidad estratégica para salvar el curso 2025/2026.

Guía práctica: ¿Cómo ver el Valencia – Athletic?

Si quieres seguir el desenlace de esta eliminatoria de cuartos de final, aquí tienes toda la información de servicio:

• Fecha: Miércoles, 4 de febrero de 2026.

• Hora: 20:00 horas (horario peninsular).

• Estadio: Mestalla (Valencia).

• Televisión: El encuentro se emitirá en directo y en exclusiva a través de Movistar Plus+ (canal Movistar LaLiga TV).

• Online: Los abonados a la plataforma podrán seguirlo a través de la aplicación oficial de Movistar+ en dispositivos móviles y web.