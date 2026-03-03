La 1 de TVE mantiene la emisión de la serie de época pese a la ausencia de ‘La Promesa’ por el fútbol femenino; Luisa revela a Bárbara sus sospechas sobre los bebés

El Valle Salvaje no descansa. A diferencia de lo que ocurre con ‘La Promesa’, que cede su espacio este martes, 3 de marzo, a la selección española femenina de fútbol, la ficción producida por el ente público mantiene su cita con los espectadores. En el capítulo 366, que se emite esta tarde, la trama se sumerge en un mar de incógnitas tras la reciente y trágica muerte de Adriana, un suceso que ha dejado a los Gálvez de Aguirre sumidos en la más absoluta oscuridad.

El misterio de los recién nacidos y la confesión de Luisa

Uno de los puntos de mayor tensión de esta entrega reside en la valentía de Luisa. La criada, que realizó el juramento de su vida en el episodio anterior, ha decidido compartir con Bárbara sus sospechas más profundas sobre lo ocurrido con los bebés en el palacio.

El conflicto nace de una contradicción que atormenta a Luisa: ella misma escuchó a las parteras afirmar que el recién nacido era un niño, una versión que posteriormente fue negada de forma categórica al asegurar que se trataba de una niña. El interrogante ahora recae sobre la Salcedo: ¿estará dispuesta a creer este relato o considerará que su leal sirvienta se aferra a una ilusión imposible para mitigar el dolor?

Una ausencia inesperada en las cocinas

Mientras la planta noble lidia con las sospechas de cambio de bebés, en el servicio estalla una nueva alarma. Eva ha desaparecido durante toda la jornada, dejando sus responsabilidades en la cocina de la Casa Grande completamente desatendidas.

Su hermano, Amadeo, se ha visto obligado a asumir las tareas de la joven para evitar represalias mayores, pero la incertidumbre sobre su paradero crece por momentos. ¿Dónde se encuentra Eva? ¿Se trata de una huida voluntaria o hay fuerzas externas implicadas en su ausencia? El episodio de hoy martes promete arrojar luz sobre este nuevo misterio que sacude los cimientos de Valle Salvaje en un momento de máxima vulnerabilidad para la familia protagonista.