Tras el parón por el fútbol femenino, ‘La Promesa’ regresa este miércoles 4 de marzo a las tardes de La 1 con su capítulo 786. La ficción de época de RTVE retoma las tramas en un punto de máxima tensión, con dudas sobre la paternidad de Ángela y un matrimonio recién llegado que empieza a resquebrajarse bajo la influencia de Lorenzo y Leocadia.

La gran pregunta: ¿Es Cristóbal el padre de Ángela?

El momento más esperado del episodio llega cuando Cristóbal se queda completamente perplejo ante la interpelación directa de Ángela. La joven, decidida a no vivir más en la incertidumbre, le lanza la pregunta definitiva: ¿Eres realmente mi padre? El silencio de Cristóbal y su reacción podrían cambiar para siempre el orden sucesorio y los vínculos afectivos en el palacio. Mientras tanto, el amor de Ángela y Curro parece ser lo único sólido, tras sellar una reconciliación que promete resistir cualquier tormenta.

Julieta y Ciro: Un matrimonio en el punto de mira

La adaptación de Julieta a la vida palaciega no está siendo como se esperaba. Su cercanía con las criadas, a quienes ha regalado tomates y sacado de su tristeza, no ha sentado bien en la planta noble. Leocadia y Lorenzo, expertos en el arte del enredo, están aprovechando esta situación para malmeter entre Julieta y su marido, Ciro. La tensión en el joven matrimonio es ya evidente, y las mentiras sembradas por Leocadia amenazan con destruir su unión.

Preparativos de boda y conflictos en el servicio

El palacio se prepara para un evento inminente, aunque no exento de complicaciones:

• Boda a la vista: Cristóbal reúne a María, Carlo y Samuel con un mensaje claro: la boda debe celebrarse cuanto antes. Además, presiona al párroco para que sea el encargado de oficiar la ceremonia de inmediato.

• Secretos compartidos: Pía está inquieta por el interés de Carlo en Samuel. Teme que la falta de honestidad sobre su relación acabe en tragedia y aconseja a María contar la verdad antes de que sea tarde.

• El refugio de Martina: Martina sigue decidida a rescatar el refugio, proponiendo al Patronato que asuma su financiación. Una actitud que choca frontalmente con la de Jacobo, a quien Martina tacha de egoísta por desvincularse del proyecto.

Jacobo contra Leocadia

Tras admitir que su historia sobre Nueva York era una invención, Jacobo no se amedrenta. En un giro inesperado, se revuelve contra Leocadia asegurando que él también posee información comprometida sobre la señora de Figueroa, lo que inicia una peligrosa guerra de chantajes en La Promesa.