Para garantizar la atención farmacéutica a todos los ciudadanos, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha establecido los turnos de guardia que cubrirán las diferentes zonas de la ciudad durante la jornada de hoy y la próxima madrugada.

Zona Centro

Para los residentes en el casco urbano y alrededores, la farmacia encargada del servicio diurno es:

Farmacia ZURITA C.B. Dirección: Calle Beatriz de Silva, 5. Teléfono: 956 51 23 41.



Campo Exterior

En las barriadas del Campo Exterior (zona de Hadú, San José y proximidades), la atención diurna correrá a cargo de:

Farmacia LOBATO Dirección: Avenida Ejército Español, 10. Teléfono: 956 50 30 54.



Turno de Noche (Urgencias)

A partir del cierre de los establecimientos en su horario comercial y durante toda la madrugada, el servicio se centraliza en: