Para garantizar la atención farmacéutica a todos los ciudadanos, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha establecido los turnos de guardia que cubrirán las diferentes zonas de la ciudad durante la jornada de hoy y la próxima madrugada.
Zona Centro
Para los residentes en el casco urbano y alrededores, la farmacia encargada del servicio diurno es:
- Farmacia ZURITA C.B.
- Dirección: Calle Beatriz de Silva, 5.
- Teléfono: 956 51 23 41.
Campo Exterior
En las barriadas del Campo Exterior (zona de Hadú, San José y proximidades), la atención diurna correrá a cargo de:
- Farmacia LOBATO
- Dirección: Avenida Ejército Español, 10.
- Teléfono: 956 50 30 54.
Turno de Noche (Urgencias)
A partir del cierre de los establecimientos en su horario comercial y durante toda la madrugada, el servicio se centraliza en:
- Farmacia PUYA C.B.
- Dirección: Calle Teniente Coronel Gautier, 12.
- Teléfono: 956 50 04 20.
- Nota: Esta farmacia opera bajo el régimen de 24 horas, permaneciendo abierta los 365 días del año.