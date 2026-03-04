La fortuna ha repartido suerte este martes 3 de marzo de 2026 en los principales sorteos de azar en España. Si tienes un boleto de Euromillones, un cupón de la ONCE o una apuesta de la Bonoloto, aquí tienes los números premiados para comprobar tus resultados.

Euromillones: Un nuevo millonario en España

El sorteo europeo por excelencia, celebrado en París, ha dejado una combinación ganadora con un bote muy atractivo y un nuevo código de «El Millón» premiado en territorio nacional.

• Combinación ganadora: 06, 07, 24, 34 y 50

• Estrellas: 05 y 07

• El Millón (España): El código premiado con un millón de euros es el ZHJ35101.

Cupón Diario de la ONCE

El histórico sorteo de la ONCE, que destina gran parte de su recaudación a fines sociales, ha dejado el siguiente número agraciado:

• Número premiado: 72158

• Serie: 031

• Premios: El billete ganador obtiene 35.000 euros, mientras que la serie premiada se lleva «La Paga».

Bonoloto

La Bonoloto continúa siendo uno de los sorteos favoritos por su frecuencia y precio. Estos son los números del martes:

• Combinación: 4, 29, 30, 32, 43 y 49

• Número complementario: 11

• Reintegro: 8

Datos de interés sobre el juego en España

Según los registros históricos, el sector del juego en España tiene un peso significativo en el consumo. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) lidera el mercado con un 40,7% del margen global, seguida por la ONCE con un 11,8%. Por regiones, Madrid, Andalucía y Cataluña encabezan el gasto en ventas presenciales, acumulando el 45% del total nacional.

Esta información es meramente informativa. Se recomienda verificar siempre los resultados en las listas oficiales de Loterías y Apuestas del Estado o de la ONCE antes de realizar cualquier reclamación de premios.