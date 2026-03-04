Diez años después de aquella amarga derrota en GH VIP 4, la televisión ha hecho justicia poética con Carlos Lozano. En una final vibrante celebrada anoche, el presentador se alzó con el maletín de la cuarta edición de GH Dúo, logrando un rotundo 65,1% de los votos frente al 34,9% de la finalista Anita Williams.

El regreso del «Animal Televisivo»

Carlos Lozano, que llevaba cuatro años retirado en el campo criando ovejas, regresó a Guadalix de la Sierra para demostrar que la veteranía sigue siendo un grado. Su victoria no es solo un triunfo personal, sino un respaldo de la audiencia a la esencia clásica de Gran Hermano: espectáculo, verdades a la cara y un control absoluto de los tiempos televisivos.

• La pareja perfecta: Junto a Cristina Piaget, formó la «resistencia» frente a las nuevas generaciones procedentes de formatos como La isla de las tentaciones.

• La cifra del éxito: Un 65,1% de apoyo popular que desactiva cualquier sombra de duda sobre el ganador.

• La clave: Su capacidad para «mojarse» y enfrentarse a la mayoría, recordando al público por qué fue una estrella de la televisión en los años 90 y 2000.

Una final de contrastes: Pasado vs. Presente

El duelo final entre Lozano y Anita Williams fue el reflejo de dos formas de entender el reality. Mientras que Carlos fue cuestionado por su paso por la casa y su evolución emocional, la entrevista de Anita se centró en polémicas externas, como su casting de 2024 o su relación con Montoya.

«A ver, Anita, ¿no te has enterado todavía de que esto es Gran Hermano?», sentenció Carlos en plató, resumiendo en una frase su superioridad estratégica durante el concurso.

El reconocimiento de su pueblo

La victoria de Carlos ha trascendido la pantalla. Durante la gala, se reveló que en El Berrueco, el municipio donde reside actualmente, ya se plantean nombrarle hijo predilecto. Tras el reencuentro con su hija y el apoyo masivo de sus vecinos, Lozano confirmó que esta segunda oportunidad no ha sido en vano.