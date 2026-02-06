En el capítulo 770 de este viernes 6 de febrero de 2026, la fiesta de los Artiaga deja consecuencias imprevistas: Manuel encuentra una nueva ilusión, mientras que Vera decide cortar por lo sano con Lope.

La semana se cierra en ‘La Promesa’ con un episodio de alta tensión emocional tanto en los salones como en la planta del servicio. La verdad sobre la marcha de Lope ha terminado por dinamitar la resistencia de Vera, mientras que en la fiesta de don Pedro, el destino de los Luján empieza a entrelazarse con nuevas y enigmáticas figuras.

Vera y Lope: Una despedida por escrito

Tras la insistencia de Cristóbal, Teresa finalmente da el paso y le revela a Vera los verdaderos motivos que empujaron a Lope a marcharse. La noticia cae como un jarro de agua fría sobre la doncella.

La carta: Completamente rota por el dolor y la decepción, Vera toma una decisión radical. Escribe una misiva de despedida dirigida al cocinero en la que le exige que no vuelva a contactar con ella nunca más. Un punto final que parece definitivo para una de las parejas más queridas del servicio.

Secretos y viajes en la planta noble

Mientras el servicio sufre, los señores lidian con sus propios dilemas tras la fiesta:

La conexión de Manuel: El heredero de los Luján no puede quitarse de la cabeza a la misteriosa mujer que conoció en el evento. Hacía años que Manuel no sentía una afinidad tan electrizante, lo que promete sacudir su mundo en los próximos días.

El dilema de Martina: Aunque huyó de la fiesta para buscar a Adriano, Jacobo la deja sin palabras al entregarle los billetes para su ansiado viaje a Nueva York. La fecha ya es oficial: partirán en dos semanas, pero ¿está el corazón de Martina realmente en ese barco?

Alonso vs. Leocadia: El marqués ha logrado pagar parte de su deuda, restando poder a la señora de Figueroa. Sin embargo, Manuel comete el error de exigirle que se marche, a lo que Leocadia responde con un chantaje letal: si ella se va, se llevará a Ángela con ella.

Escándalo en el servicio: Un beso prohibido

En la planta baja, la resignación de Pía y Petra ante la relación de Samuel y María se ve interrumpida por un giro inesperado.