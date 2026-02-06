Los precios en la ciudad autónoma se mantienen estables este viernes, con variaciones de hasta 3 céntimos por litro dependiendo de la estación de servicio elegida.

Llenar el depósito en Ceuta este viernes 6 de febrero de 2026 sigue siendo significativamente más económico que en la península gracias a su régimen fiscal especial. Sin embargo, elegir bien la gasolinera puede suponer un ahorro interesante para el bolsillo de los ceutíes. A continuación, analizamos los precios de la Gasolina 95 y del Gasóleo A en las principales estaciones de la ciudad.

Gasolina 95: ON365 lidera el ahorro

Para aquellos que utilizan vehículos de gasolina, la diferencia entre la opción más cara y la más barata es de 3 céntimos por litro.

La opción más barata: Las estaciones de ON365 (tanto la de Avda. Teniente Gral. Muslera como la del Muelle Alfau) marcan el precio mínimo hoy con 1.294 €/l .

La mayoría de estaciones, incluyendo Shell (Punta Almina, Muelle Dato y Catena) y Disa (Varadero y Puerto), ofrecen el combustible a 1.313 €/l . Por su parte, Moeve se sitúa ligeramente por encima con 1.314 €/l .

La opción más cara: Las estaciones de Cepsa (Avda. Martínez Catena y González Tablas) presentan el precio más alto del día, fijado en 1.324 €/l.

Gasóleo A: El diésel roza los 1,30 euros

El Gasóleo A, combustible esencial tanto para turismos ligeros como para transporte pesado, mantiene una estructura de precios muy similar a la gasolina. Cabe recordar que hoy en día las gasolineras suelen ofrecer tanto el Diésel convencional como el Diésel Premium (o Diesel+), ideado para mejorar el rendimiento y limpieza de los motores modernos.

Los mejores precios: De nuevo, ON365 rompe la barrera de los 1,30 con un precio de 1.299 €/l .

Rango intermedio: El grupo formado por Shell y Disa mantiene un precio unificado de 1.318 €/l , mientras que Moeve marca 1.319 €/l .

Rango superior: Cepsa cierra la tabla con un precio de 1.329 €/l en sus puntos de servicio de la ciudad.

Tabla comparativa de precios (6 de febrero de 2026)

Estación de Servicio Gasolina 95 (€/l) Gasóleo A (€/l) ON365 (Muslera / Alfau) 1.294 1.299 Shell (Varias ubicaciones) 1.313 1.318 Disa (Varadero / Puerto) 1.313 1.318 Moeve (Juan de Borbón) 1.314 1.319 Cepsa (Varias ubicaciones) 1.324 1.329

Recomendaciones para el consumidor

Dada la proximidad geográfica de muchas de estas estaciones, especialmente en la zona del Puerto y el Muelle Cañonero Dato, se recomienda a los conductores comparar precios antes de repostar. Aunque la diferencia pueda parecer pequeña por litro, en un depósito medio de 50 litros el ahorro puede alcanzar los 1,50 euros, lo suficiente para incentivar la visita a las estaciones «low cost» de la ciudad.