La suerte reparte botes millonarios en La Primitiva y Bonoloto, mientras que el Cupón de la ONCE deja una generosa ‘Paga’ en su sorteo diario.

Si jugaste a alguno de los sorteos celebrados ayer, jueves 5 de febrero de 2026, aquí tienes la recopilación completa de los números ganadores. Ha sido una noche de alegrías repartidas, especialmente en la Bonoloto, que ha dejado dos grandes premios de primera categoría.

La Primitiva

El sorteo de La Primitiva del jueves mantiene un bote que sigue creciendo tras no registrarse acertantes de categoría especial (6 aciertos + reintegro).

Combinación ganadora: 5, 12, 20, 32, 37 y 45

5, 12, 20, 32, 37 y 45 Complementario: 41

41 Reintegro: 6

6 Joker: 8995589

8995589 Premios: Un único acertante de Primera Categoría (6 números) se lleva un premio de 1.584.476,14 €.

Cupón Diario de la ONCE

La ONCE ha repartido su premio más deseado en el sorteo de ayer, premiando la fidelidad de sus cupones diarios.

Número premiado: 09936

Serie: 025

Premios: Los cupones con el número ganador reciben 35.000 € al billete. La serie 025 ha sido la agraciada con ‘La Paga’: 36.000 € al año durante 25 años.

Lotería Nacional (Sorteo de jueves)

El sorteo número 11 de la Lotería Nacional del jueves ha dejado los siguientes premios principales:

Primer Premio (30.000 € al décimo): 38335

Segundo Premio (6.000 € al décimo): 38069

Reintegros: 4, 9 y 5.

Bonoloto

La Bonoloto de ayer fue especialmente generosa, con dos boletos que acertaron la combinación completa.

Combinación ganadora: 10, 13, 15, 18, 25 y 33

10, 13, 15, 18, 25 y 33 Complementario: 45

45 Reintegro: 1

1 Premios: Se registraron 2 ganadores de Primera Categoría (6 aciertos), que cobrarán 393.064,45 € cada uno. Los boletos se sellaron en Murcia y Albacete, entre otras localidades.

EuroDreams

El sorteo europeo que ofrece «sueldos» mensuales ha dejado la siguiente combinación:

Combinación ganadora: 03, 10, 20, 21, 37 y 38

03, 10, 20, 21, 37 y 38 Número Sueño: 3

3 Premio Principal: Los acertantes de primera categoría optan a un premio de 20.000 € al mes durante 30 años.