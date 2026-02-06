En el capítulo 349 de este viernes 6 de febrero de 2026, la protagonista se enfrenta al Duque: si Luisa no está presente en el altar, el enlace se cancelará, desatando un escándalo sin precedentes en el valle.

La semana concluye en ‘Valle Salvaje’ con un clima de máxima tensión. Lo que debería ser el día más feliz para Adriana y Rafael se ha transformado en un campo de batalla político y familiar. Las presiones de los Salcedo de la Cruz y las intrigas palaciegas han llevado a la joven protagonista al límite de su paciencia.

El ultimátum de Adriana

A pesar de compartir un momento de ternura y complicidad con sus hermanos, Bárbara y Pedrito, la calma de Adriana se rompe al descubrir las últimas maniobras de su futuro suegro.

La ausencia de Luisa: José Luis, decidido a mantener el control sobre el servicio y la imagen de la familia, ha amenazado a Luisa para que no asista al enlace.

Plante en palacio: Adriana, desbordada por la indignación, irrumpe en las dependencias del Duque con un mensaje claro: no permitirá que se pisotee su voluntad ni se humille a la criada. Si Luisa no acude, no habrá boda. El escándalo social que esto supondría pone a José Luis contra las cuerdas.

Sombras sobre el Duque: La amenaza de Dámaso

Mientras José Luis intenta gestionar la rebeldía de su futura nuera, otro frente mucho más peligroso sigue abierto. Dámaso no cesa en su acoso y las amenazas contra el Duque suben de tono. La ceremonia de Rafael podría ser el escenario perfecto para que Dámaso ejecute su venganza, convirtiendo la celebración en una posible tragedia para el linaje de los Salcedo.

Secretos que queman

En otros puntos del valle, las tramas secundarias alcanzan puntos de no retorno: