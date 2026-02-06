En el capítulo 493, que se emite este viernes 6 de febrero de 2026, la tensión alcanza su punto álgido con la salud del pequeño Juanito y el inesperado anuncio de María sobre su salida definitiva de la Casa Grande.

La semana termina en ‘Sueños de libertad’ con un episodio cargado de decisiones extremas. Tras meses de lucha y manipulación, María parece haber llegado al final de su camino en la familia De la Reina. Mientras tanto, el drama médico de Begoña mantiene en vilo a los protagonistas, con la vida de su bebé pendiendo de un hilo.

La capitulación de María

Después de intentar manipular a la pequeña Julia una vez más, María sorprende a Andrés con una noticia que cambia el tablero de juego.

Nulidad en marcha: María le comunica oficialmente que el proceso de nulidad matrimonial ya está en curso.

La marcha definitiva: Contra todo pronóstico, no esperará a que el papeleo se resuelva. María anuncia que se marcha de la casa de inmediato, una decisión inesperada que deja a Andrés en una posición de libertad que no esperaba tan pronto.

Un tratamiento de vida o muerte para Juanito

La salud del hijo de Begoña sigue siendo crítica. La aparición de Miguel ha traído una pequeña esperanza, pero no exenta de riesgos.

Tratamiento extremo: Miguel propone una intervención drástica para intentar salvar al pequeño. Sin embargo, Luz no está nada convencida de la seguridad del procedimiento, lo que genera un fuerte choque de criterios médicos.

Bautismo de urgencia: Ante el temor de que el bebé no sobreviva a las próximas horas, Begoña toma la dolorosa decisión de bautizarlo antes de tiempo, buscando en la fe el milagro que la medicina no termina de garantizar. Don Agustín acude a la casa para la ceremonia, a pesar de las reticencias de Gabriel.

Otros frentes abiertos