‘La Promesa’ arranca el mes de febrero con un episodio de alta tensión. El capítulo 766, que se emite esta tarde en RTVE, marcará un punto de no retorno en la relación entre Manuel y el misterioso comandante Rivero, cuya verdadera identidad y propósitos están a punto de quedar al descubierto.

Aquí tienes todo lo que sucederá hoy a partir de las 17:30 horas.

La gran confesión y la reacción de Manuel

Tras días de sospechas y de confirmar que no existe ningún Sebastián Rivero en el cuerpo de aviación, Manuel se enfrenta por fin al comandante. Contra todo pronóstico, Rivero termina confesándole la verdad: quién es su verdadero jefe y para quién trabaja en realidad. La revelación es tan impactante que Manuel, incapaz de contener la rabia, tumba al comandante de un puñetazo, según adelantan fuentes de la trama.

El dilema de María Fernández y el secreto de su embarazo

En la planta del servicio, los secretos pesan más que nunca. María Fernández se siente profundamente culpable por mentir a Manuel y Samuel sobre su relación con Carlo. Sin embargo, su mayor preocupación es otra: su embarazo. Pía le insiste en que lo haga público de una vez, ignorando que la astuta Petra ya ha descubierto el secreto por su cuenta.

Movimientos estratégicos y tensiones en la mesa

Curro y Ángela depositan todas sus esperanzas en Margarita, quien asegura tener la clave para frenar la boda con Lorenzo mediante un chantaje relacionado con un hijo bastardo del capitán. El regreso de Petra: Leocadia ha ofrecido a Petra volver a ser el ama de llaves. Aunque el servicio no lo ve con malos ojos, Petra ha pedido tiempo para meditar su decisión.

Recordatorio: ¿Dónde nos quedamos el viernes?

Para no perder el hilo, recuerda que el último capítulo nos dejó con: