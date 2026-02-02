El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, reconoció este lunes ante el juez haber participado en abril de 2024 en una reunión con la exmilitante del PSOE Leire Díez, en la que ella ofreció información sobre investigaciones atribuidas a la llamada “policía patriótica” dirigidas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus hijas.

Hernando declaró como testigo en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, en el marco de la causa que investiga a Díez y a un empresario por presuntamente planear desacreditar a investigadores de la corrupción dentro de la Guardia Civil y la Fiscalía. Según fuentes judiciales, el encuentro también contó con la presencia del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el entonces director de comunicación del partido, Ion Antolín, y el empresario Javier Pérez Dolset. Hernando señaló que permaneció solo 20 minutos, llegando tarde y marchándose pronto.

El juez Arturo Zamarriego citó a Hernando y Cerdán para esclarecer las reuniones de Díez en relación con presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. Ambos testigos esperaron su turno de manera separada y sin intercambiar información, como exige la norma para evitar “contaminar” sus declaraciones.

La propia Díez había admitido previamente encuentros con Cerdán en abril de 2024 en la sede del PSOE, mientras que Dolset confirmó su asistencia al encuentro en el que supuestamente se pretendía presentar pruebas sobre el presunto accionar de las cloacas del Estado contra ellos. Hernando habría estado presente en una de estas citas cuando aún era director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno.

La causa también investiga otras reuniones de Díez entre 2024 y 2025, con empresarios y fiscales, que la exmilitante justifica como parte de su labor periodística. No obstante, en una grabación del fiscal Ignacio Stampa se le escucha admitir que actuaba como representante del PSOE para indagar en las cloacas policiales y judiciales, siendo considerada “mano derecha” de Cerdán.