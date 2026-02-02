El espíritu del justiciero más famoso de Texas regresa a la pequeña pantalla, pero con un rostro y un enfoque renovados. Movistar Plus+ ha incorporado a su catálogo ‘Walker’, el reboot de la mítica serie de los años noventa Walker, Texas Ranger que protagonizó Chuck Norris. En esta ocasión, el sombrero de ranger recae sobre Jared Padalecki (Sobrenatural), quien ofrece una versión mucho más humana y profunda del personaje.

Estrenada originalmente en 2021 por la cadena estadounidense The CW, la serie ha sabido alejarse de la «unidimensionalidad» de los 90 para abrazar el drama familiar sin perder el pulso de la acción criminal.

Un Ranger con alma: La reinvención de Cordell Walker

A diferencia de la versión original, centrada casi exclusivamente en las artes marciales y la persecución de delincuentes, este reboot desarrollado por Anna Fricke apuesta por el drama emocional. La trama sigue a Cordell Walker tras pasar dos años infiltrado en una peligrosa misión. Al regresar a Austin, se encuentra con retos que no puede resolver con los puños:

Drama familiar:

Como viudo y padre de dos hijos, Walker debe intentar reconectar con su familia mientras lidia con las sospechas que rodean la muerte de su esposa. Nuevas dinámicas:

La serie introduce una perspectiva más actual del cuerpo de los Texas Rangers, destacando la relación con su nueva compañera, Micki Ramirez (Lindsay Morgan), la primera mujer en la historia del cuerpo. Justicia moderna: Aunque mantiene las raíces del western, la narrativa se centra en los códigos morales y los dilemas éticos de la ley en el siglo XXI.

Éxito de audiencia y final de trayecto

Aunque la crítica fue mixta en sus inicios, el público respaldó con fuerza la producción. En su estreno, ‘Walker’ se convirtió en uno de los lanzamientos más vistos de The CW en casi un lustro. La prensa especializada, como el medio Decider, destacó que la serie ofrece «una nueva y original perspectiva» sobre un icono que necesitaba una actualización urgente.

La ficción completó un total de cuatro temporadas y 69 episodios, emitiendo su capítulo final en junio de 2024 tras la reestructuración de su cadena original. Ahora, los suscriptores de Movistar Plus+ pueden maratonear la trayectoria completa de este ranger que cambió las patadas giratorias por la complejidad emocional.