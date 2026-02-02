Los fans del universo DC en España tienen los días contados para disfrutar de las aventuras del velocista escarlata en el catálogo de HBO Max. La plataforma ha confirmado que ‘The Flash’, una de las ficciones más queridas y longevas de su género, será retirada el próximo 8 de febrero.

La serie, que nació en 2014 como un spin-off de ‘Arrow’, se convirtió rápidamente en un fenómeno de audiencias para la cadena estadounidense The CW, logrando expandir un universo interconectado que cambió la forma de entender los superhéroes en la televisión.

El legado de Barry Allen: Nueve temporadas de velocidad

Interpretada por Grant Gustin, quien para muchos es la versión definitiva del personaje, ‘The Flash’ supo combinar el drama humano con conceptos complejos de ciencia ficción. A lo largo de sus nueve temporadas, la serie no solo exploró el origen de los poderes de Barry Allen tras la explosión del acelerador de partículas, sino que fue pionera en introducir:

El Multiverso: Presentó las infinitas Tierras paralelas antes de que fueran tendencia en el cine actual.

Presentó las infinitas Tierras paralelas antes de que fueran tendencia en el cine actual. Viajes en el tiempo: Con arcos tan icónicos como el de Flashpoint.

Con arcos tan icónicos como el de Flashpoint. Villanos memorables: Enemigos de la talla de Reverse-Flash, Zoom y Savitar pusieron al límite al Team Flash.

El reparto, encabezado por personajes esenciales como Iris West, Caitlin Snow y las múltiples versiones de Harrison Wells, se convirtió en una familia para los seguidores que acompañaron la serie hasta su gran final en mayo de 2023.

¿Por qué verla antes de que desaparezca?

‘The Flash’ fue el motor del Arrowverso, impulsando otras series como Legends of Tomorrow y protagonizando los eventos de crossover más ambiciosos de la televisión, como ‘Crisis en Tierras Infinitas’. Fue galardonada con el premio People’s Choice y mantuvo una base de fans leal gracias a su optimismo y su capacidad para adaptar grandes sagas de los cómics.

Si tienes pendiente completar su última temporada o simplemente quieres revivir los primeros capítulos, recuerda que tienes hasta este domingo 8 de febrero antes de que el rayo de Central City abandone definitivamente la plataforma.