La semana comienza con una tensión asfixiante en la colonia. Este lunes 2 de febrero, ‘Sueños de libertad’ emite su capítulo 489 en Antena 3 (15:45h), un episodio marcado por el fin de las apariencias. Si el matrimonio entre Begoña y Gabriel ya estaba herido de muerte tras descubrirse la infidelidad de este, ahora es Andrés quien ha decidido que su relación con María no puede durar ni un minuto más.

Aquí tienes los puntos clave de lo que sucederá esta tarde.

El fin de la paciencia de Andrés

Andrés ya no está dispuesto a seguir con la farsa. Tras los constantes desplantes y las manipulaciones de su esposa, el joven Salazar se planta y le da un ultimátum a María que podría cambiar su destino para siempre. La posibilidad de una nulidad o incluso de que las acciones de María tengan consecuencias legales empieza a sobrevolar la trama, dejando a la mujer en una situación de vulnerabilidad extrema.

Traiciones y encuentros inesperados

La red de secretos se complica en todos los frentes de la serie:

Gabriel contra María: Lejos de apoyarla, Gabriel le recrimina duramente que Begoña se haya enterado de su aventura, buscando culpables para salvar su propio pellejo.

Lejos de apoyarla, Gabriel le recrimina duramente que Begoña se haya enterado de su aventura, buscando culpables para salvar su propio pellejo. El pasado de Miguel: Miguel se reencuentra con una persona de su pasado, un encuentro que no solo le afecta a él, sino que siembra una profunda preocupación entre los Salazar .

Miguel se reencuentra con una persona de su pasado, un encuentro que no solo le afecta a él, sino que siembra una profunda . El misterio de Valentina: Mientras Carmen y Claudia intentan integrarla, Cloe decide ocultarle que un hombre misterioso ha estado preguntando por ella en la tienda.

Desplantes y miedos en la colonia

En el ámbito familiar y laboral, las cosas no están más tranquilas. Julia se siente cada vez más invisible y desplazada debido a la atención constante que requiere Juanito, cuya salud sigue siendo el centro de las preocupaciones. Por su parte, Damián marca distancias con sus hijos al rechazar su ayuda en su nuevo proyecto, y Paula vive horas de angustia ante el temor inminente de ser despedida.

Lo que debes recordar del viernes

Para entender el capítulo de hoy, no olvides que: