El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, explicó este martes las razones detrás de la dimisión del entonces president del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, tras ser cuestionado por el diputado de Junts, Josep María Cervera, durante una comparecencia de más de hora y media.

Cervera preguntó por qué Mazón dimitió apenas un año después de su mandato y tras participar en un homenaje de Estado, un interrogante que hasta ahora no había recibido respuesta directa del jefe de los populares. Feijóo respondió que “Mazón se da cuenta que uno puede opinar lo que quiera, pero cuando la gente no te da la razón, lo más honesto es irse”.

El líder del PP añadió que Mazón “acreditó que la tensión social y la sensación en la calle es que tiene responsabilidades”, y destacó que, al asumir esta decisión, se reconcilia parcialmente con los hechos. Feijóo subrayó que “no hay un solo alto cargo del Gobierno de España que no haya asumido ninguna responsabilidad”.

Durante la intervención, Feijóo miró directamente a Cervera, que formuló su pregunta en catalán, sin que contara con subtítulos ni audífonos de apoyo, marcando un momento de especial tensión en la sesión.