La tensión entre el heredero y el nuevo inquilino del palacio alcanza su punto crítico mientras el secreto de Pía sobre la muerte del Barón de Linaja comienza a propagarse peligrosamente.

El palacio de ‘La Promesa’ vive este martes 21 de abril una de sus jornadas más convulsas. Tras los impactantes acontecimientos del inicio de semana, marcados por la confesión de Pía sobre su responsabilidad en la muerte del Barón de Linaja, el capítulo 818 promete elevar la temperatura en todas las estancias, desde el lujoso salón hasta la planta del servicio.

La trama central de esta entrega se enfoca en el creciente conflicto entre Manuel y Ciro. La relación entre ambos, ya deteriorada por los reproches de Ciro hacia Manuel tras su intento de rescindir el contrato con el duque, estallará hoy de forma violenta. La animadversión mutua escalará hasta el punto de que ambos caballeros estarán a punto de llegar a las manos, evidenciando una fractura difícil de reparar.

Confidencias y secretos revelados

En medio de este clima bélico, Manuel encontrará un respiro en su relación con Julieta. El heredero de los Luján se siente cada vez más cómodo con ella, hasta el punto de sincerarse y compartir los detalles de su compleja historia de amor con Jana. Sin embargo, la calma es solo un espejismo en otras partes del palacio.

El gran secreto de Pía ha dejado de pertenecerle. Tras la ira y el dolor desatados en Curro, el joven no ha podido contener la información y le ha revelado a Ángela la verdadera causa de la muerte de su abuelo. Por su parte, el ama de llaves, desbordada por la situación, confiesa a Teresa que ha sido franca con Curro. La incertidumbre se cierne sobre la señora Adarre, especialmente cuando Ricardo la interroga sobre si piensa acudir a la Guardia Civil para entregarse.

Recelos y hostilidad en el servicio

La planta baja tampoco escapa a la inestabilidad. La llegada de Estefanía, una nueva doncella descrita por su exuberancia, ha provocado un terremoto de desconfianza entre sus compañeras. Leocadia no oculta sus sospechas sobre las verdaderas intenciones de la joven, mientras que María Fernández se muestra abiertamente hostil, temerosa de perder su puesto de trabajo ante la recién llegada.

Mientras tanto, otras tramas mantienen el suspense en este episodio:

• Vera continúa fingiendo una enfermedad para permanecer encerrada en su habitación y evitar así el encuentro fortuito con su padre, el duque de Carril.

• Martina, tras su ultimátum a Jacobo, recibe el compromiso de este de no interferir en los asuntos del refugio. Para fortalecer su labor benéfica y ganarse a doña Pilarcita, Martina recurrirá a la ayuda de Adriano.

• Candela señala directamente a Santos como el principal responsable del distanciamiento que se ha producido entre Ricardo y Pía.

La jornada de este martes en ‘La Promesa’ se presenta determinante para el futuro de sus protagonistas, con alianzas que se rompen y verdades del pasado que amenazan con destruir el presente de la aristocrática familia.