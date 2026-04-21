La serie diaria de Antena 3 vive este martes una jornada marcada por la marcha temporal de uno de sus personajes más queridos y el aplazamiento del entierro de Pelayo.

La tensión y las emociones a flor de piel dominan el capítulo 544 de ‘Sueños de libertad’, que se emite este martes 21 de abril. Tras los recientes conflictos que han sacudido a la colonia, los protagonistas se enfrentan a decisiones que cambiarán el rumbo de sus vidas, destacando especialmente la figura de Carmen, cuya determinación marcará un punto de inflexión en su relación con el entorno y, especialmente, con Tasio.

Carmen ha tomado la decisión de marcharse temporalmente de la colonia. El motivo no es otro que la necesidad de cuidar de su madre, priorizando el bienestar familiar en un momento delicado. Esta partida se produce apenas poco después de que la joven «le cantara las cuarenta» a Tasio, reprochándole con dureza su actitud y su falta de compromiso tras el desplante del operario en la comida organizada en su honor. La despedida de Carmen deja un vacío significativo en la trama y añade una nueva carga emocional a la ficción de Antena 3.

Alianzas forzosas y secretos al descubierto

Mientras Carmen prepara su partida, otros personajes se ven obligados a mover ficha en situaciones de gran incomodidad. Valentina y Begoña han tenido que aparcar sus profundas diferencias para colaborar en un objetivo común. Esta alianza forzosa, aunque cargada de tensiones evidentes, está propiciando conexiones inesperadas que podrían alterar el equilibrio de fuerzas actual.

Por otro lado, la tranquilidad de la que disfrutaban Miguel y Claudia se ve empañada por nuevos frentes. Claudia será testigo de un momento de gran intimidad entre Mabel y Salva, un descubrimiento que promete desatar malentendidos y conflictos en los próximos episodios. En paralelo, Miguel, buscando estabilizar la situación, propondrá nuevas normas de convivencia que no contarán con el visto bueno de todos los implicados.

Un entierro aplazado y decisiones matrimoniales

El capítulo de este martes también aborda el luto en la colonia, aunque de una forma accidentada. Un motivo de peso obligará a aplazar el entierro de Pelayo, un hecho que altera los planes de los vecinos y prolonga el clima de incertidumbre que rodea a la desaparición del personaje.

En el ámbito personal, los gestos y las decisiones definitivas cobran protagonismo:

• Begoña tendrá un detalle muy significativo con Eduardo, una acción que no pasará desapercibida para el resto de la familia.

• Gabriel lidia con el impacto emocional tras descubrir la existencia de un amante en la vida de Beatriz.

• Nieves, tras los acuerdos alcanzados con Pablo, tomará finalmente una decisión crucial sobre su matrimonio, marcando un camino de no retorno para su futuro sentimental.

Finalmente, la labor mediadora de Digna continúa siendo fundamental. En esta entrega, la matriarca redoblará sus esfuerzos para que Julia perdone a Damián, intentando reconstruir un vínculo familiar que parece irremediablemente roto.