La incertidumbre sobre el paradero de Dámaso y Victoria sume al valle en la alarma, mientras Mercedes se muestra devastada y Luisa encuentra nuevos obstáculos en su investigación sobre los bebés.

La tensión alcanza cotas máximas en el episodio 399 de ‘Valle Salvaje’ que se emite este martes 21 de abril. Tras una jornada de lunes marcada por la inquietud, el destino de Dámaso y Victoria sigue siendo una incógnita que mantiene en vilo a todos los habitantes, desatando una tormenta de emociones y conflictos en las principales casas del valle.

El foco de este nuevo capítulo se sitúa sobre José Luis, quien, sobrepasado por los acontecimientos, pagará su ira con Rafael. El antiguo duque se enfrenta de nuevo a sus propios demonios tras haber ideado, junto a don Hernando, el oscuro plan para acabar con la vida de Victoria e incriminar a Dámaso. Sin embargo, lo que comenzó como una estrategia fría ha derivado en una carga de remordimientos que José Luis no es capaz de gestionar, derivando en un nuevo y sonado enfrentamiento con su hijo.

El desconsuelo de Mercedes y el apoyo a los jóvenes

En la Casa Grande, el ambiente es de absoluta desolación. Mercedes se encuentra completamente rota, sin poder dejar de llorar ante la posibilidad de haber perdido definitivamente a Dámaso. A pesar de no comprender los motivos que llevaron al comerciante a emprender el viaje junto a Victoria, su primera esposa, el vínculo que Mercedes mantenía con él la ha dejado en una situación de desesperación profunda.

Por otro lado, la solidaridad se hace fuerte en la Casa Pequeña, donde todos los residentes se han volcado en prestar apoyo a Pedrito y Bárbara, quienes intentan asimilar la gravedad de la situación en medio del despliegue de búsqueda que todavía no ha arrojado resultados positivos.

Obstáculos en el misterio de los bebés

Mientras el drama de las desapariciones acapara la atención general, Luisa continúa con su empeño personal de arrojar luz sobre el misterio de los bebés. Aunque la criada creía haber encontrado finalmente a la persona capaz de darle las respuestas necesarias, este martes se topará con un muro inesperado. Al intentar sincerarse para avanzar en sus pesquisas, la única persona que posee la información clave la expulsa de su lado, dejando su investigación en un punto muerto de difícil salida.

Los próximos movimientos de los personajes en esta ficción de época prometen resolver tramas que afectan tanto al corazón de la Casa Grande como a los secretos más profundos del pueblo, en una entrega donde la culpa y la incertidumbre marcarán el paso de cada escena.