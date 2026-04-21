José María Manzanares, Alejandro Talavante y Daniel Luque conforman la terna de figuras que lidiarán los astados de Núñez del Cuvillo en el décimo festejo de la Feria de Abril.

La Feria de Abril de Sevilla 2026 continúa su curso con una de las citas más esperadas de su ciclo taurino. Tras la intensa jornada vivida este lunes, en la que se colgó el cartel de «no hay billetes», la Real Maestranza de Caballería vuelve a abrir sus puertas este martes 21 de abril para acoger un festejo que promete mantener el alto nivel artístico y la expectación en los tendidos.

El coso del Baratillo, epicentro de la fiesta nacional durante este mes, recibirá a tres figuras consagradas del escalafón que combinan veteranía, temple y el gran momento de forma que atraviesan en este inicio de temporada. Se espera que el flujo de aficionados siga la tendencia al alza de un ciclo que prevé congregar a cerca de 200.000 personas a lo largo de todo el mes de abril.

Una terna de figuras frente a los de Núñez del Cuvillo

El cartel para hoy martes presenta una combinación de máxima garantía para el aficionado. Los toros seleccionados pertenecen a la prestigiosa ganadería de Núñez del Cuvillo, un hierro habitual en las grandes citas sevillanas por su juego y nobleza. La terna encargada de su lidia está compuesta por:

• José María Manzanares: El diestro alicantino, poseedor de un estilo elegante y pausado, es uno de los toreros predilectos de la afición hispalense.

• Alejandro Talavante: El extremeño regresa a la Maestranza con su particular concepto de la improvisación y el valor, siendo uno de los nombres propios del abono.

• Daniel Luque: El torero de Gerena atraviesa un estado de madurez profesional absoluto, consolidado como una de las grandes realidades del toreo actual.

El festejo dará comienzo a las 18:30 horas, manteniendo el horario habitual de las corridas de abono de este ciclo sevillano. La expectación es máxima tras el éxito de público de la jornada anterior, en la que 12.000 personas presenciaron el hacer de Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Tomás Rufo.

Entradas y retransmisión televisiva

Para aquellos que deseen acudir a la plaza de forma presencial, los precios de las localidades para este tipo de festejos oscilan entre los 58 euros de las entradas más económicas y los 194 euros de los asientos en las zonas más privilegiadas del coso.

Para quienes no puedan desplazarse hasta la capital hispalense, la Feria de Abril de Sevilla 2026 cuenta con cobertura televisiva y digital. La corrida de este martes podrá seguirse en directo a través de la plataforma OneToro TV y también mediante À Punt, que retransmiten los festejos tanto en sus canales habituales como en sus aplicaciones para dispositivos móviles.

La actividad en el coso del Arenal no se detendrá tras el día de hoy. Mañana miércoles, 22 de abril, será el turno de Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda con toros de El Parralejo, en una semana donde nombres como Roca Rey, Juan Ortega o Pablo Aguado seguirán elevando la categoría de la temporada sevillana.