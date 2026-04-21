Martes, 21 de abril de 2026. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta un tiempo variable, con predominio de cielos parcialmente nubosos y, sobre todo, una mayor probabilidad de lluvia en áreas del norte peninsular. Las temperaturas, en general, se mueven en rangos suaves a cálidos según la zona, con noches frescas en buena parte del país.

En el siguiente repaso, resumimos las condiciones más relevantes por zonas, tomando como referencia las capitales incluidas en los datos municipales públicos de AEMET.

Norte peninsular

En el norte peninsular, el escenario está marcado por la inestabilidad. Bilbao registra 31°C de máxima y 13°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia escasa, viento SE 5 km/h y una probabilidad de lluvia del 80%.

Esta señal de mayor actividad nubosa se completa con Coruña, A, donde se espera un día más cerrado: 27°C arriba y 12°C de mínima, cubierto con lluvia, viento N 10 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

Centro peninsular

El centro peninsular combina calor diurno y cielos con alternancias. En Madrid se prevén 29°C de máxima y 14°C de mínima, con intervalos nubosos, viento S 10 km/h y una probabilidad de lluvia del 25%.

También en Zaragoza dominan los claros y las nubes intermitentes: 32°C como máxima y 14°C como mínima, intervalos nubosos, viento SE 15 km/h y probabilidad de lluvia del 20%. En conjunto, la jornada parece más estable que en el norte.

Sur peninsular

En el sur peninsular, la tendencia es de cielos con nubes, aunque con baja expectativa de lluvia. Ceuta presenta 21°C de máxima y 15°C de mínima, con cielo cubierto y viento E 10 km/h, pero con probabilidad de lluvia del 0% según AEMET.

Por su parte, Sevilla alcanza 32°C y baja hasta 16°C. El cielo estará nuboso, con viento S 10 km/h y probabilidad de lluvia del 10%, lo que apunta a una jornada más bien seca.

Mediterráneo

En la costa mediterránea, predominan las condiciones poco nubosas y la lluvia no aparece como protagonista. Barcelona tendrá 22°C de máxima y 15°C de mínima, con poco nuboso, viento E 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

En València el ambiente se mantiene en parámetros similares: 24°C de máxima y 14°C de mínima, con poco nuboso, viento E 15 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Islas Baleares

Las islas Baleares arrancan con un cielo despejado y una dinámica térmica más moderada. En Palma se esperan 24°C de máxima y 9°C de mínima, con despejado, viento SO 15 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Con estos datos, el día se perfila estable y de buena visibilidad, sin señales de precipitación.

Islas Canarias

En Canarias, la nubosidad y la lluvia marcan diferencias en función del archipiélago. Para Las Palmas de Gran Canaria se prevén 21°C de máxima y 17°C de mínima, con nuboso con lluvia, viento N 15 km/h y una probabilidad de lluvia del 100%.

Este panorama contrasta con el resto de zonas del país, donde la precipitación aparece con menor probabilidad. En cualquier caso, conviene seguir las actualizaciones de AEMET, especialmente si se planifican desplazamientos o actividades al aire libre.

Recomendaciones

Si vas a la zona norte o a Galicia, ten en cuenta que la lluvia es más probable (hasta el 100% en Coruña, A y el 80% en Bilbao ).

en y el en ). En el centro, mediterráneo y sur, la jornada parece más estable; aun así, revisa la evolución si te mueves durante la mañana o la tarde (lluvia con baja probabilidad en la mayoría de capitales).

En Canarias, especialmente en Las Palmas de Gran Canaria, prepara un plan con previsión de chubascos (AEMET indica probabilidad del 100%).

En suma, el martes 21 de abril de 2026 muestra un contraste claro: lluvias más probables en el norte peninsular y en el entorno de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que en el resto del país predominan cielos parcialmente nubosos o poco nubosos, con temperaturas acordes a la época. Estos datos proceden de AEMET a partir de los XML municipales públicos.