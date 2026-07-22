Miércoles, 22 de julio, un día que reúne hitos muy distintos: cambios en la política española, un salto tecnológico al espacio con satélites clave, gestas deportivas que quedaron en la historia y sucesos que, por su magnitud, marcaron a la opinión pública mundial. Repasamos algunas efemérides destacadas —con especial atención a los acontecimientos ligados a España— que hoy vuelven a tomar protagonismo.

2000: Zapatero, nuevo secretario general del PSOE

En 2000, José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en el nuevo secretario general del PSOE. Lo hizo tras obtener el 41,69 % de los votos de los delegados socialistas reunidos en su 35.º Congreso. Fue un momento de inflexión para el partido, que se movía en un contexto político español de debate interno y búsqueda de rumbo.

A partir de entonces, Zapatero consolidaría una trayectoria que cambiaría el estilo de liderazgo del PSOE en los años siguientes, enmarcado en un panorama europeo donde la política social y económica ocupaba el centro del debate.

1992: el PSOE no logra respaldo a sus medidas de ajuste

Justo dos años antes, en 1992, el PSOE no consiguió el apoyo necesario para aprobar sus medidas de ajuste económico. Este tipo de votaciones y enmiendas, en periodos de tensión fiscal, suelen reflejar el choque entre prioridades: sanear cuentas públicas frente a la presión social y la necesidad de mantener servicios esenciales.

En la Europa de principios de los 90, las políticas de ajuste fueron una constante en varios países, y España vivió su propia versión de ese debate en el seno de las fuerzas políticas.

1993: lanzamiento del cohete Ariane IV con Hispasat 1B

En 1993, el cohete Ariane IV se lanzó al espacio transportando el satélite español de comunicaciones Hispasat 1B. Los lanzamientos de satélites como este forman parte de un “antes y después” tecnológico: permiten ampliar cobertura, mejorar comunicaciones y sostener servicios que dependen de la conectividad por satélite.

Hispasat, desde sus primeras misiones, ha sido pieza clave para el desarrollo de redes de comunicación en España y para su proyección en distintos mercados internacionales. Que el lanzamiento correspondiera a un Ariane IV subrayó además el papel de la cooperación y el acceso a infraestructuras de vanguardia para satelización.

2003: Michael Phelps impone un récord mundial en 200 m mariposa

El 22 de julio de 2003 llega al deporte de élite: en los Campeonatos de Barcelona, el nadador estadounidense Michael Phelps rompió la plusmarca mundial de los 200 m mariposa, con un tiempo de 1 min 53,2 s.

Cuando Phelps entró en su periodo de dominio, sus marcas no solo establecían récords: también cambiaban expectativas sobre el rendimiento en pruebas de alta exigencia técnica y física. Un 200 m mariposa implica potencia, coordinación y resistencia; superar el listón mundial reforzó la imagen de Phelps como un atleta prácticamente “fuera de escala” para su época.

2009: eclipse solar total, el más largo del siglo XXI

Y en 2009, la ciencia y la observación astronómica dieron un espectáculo extraordinario: ocurrió un eclipse solar total, el más largo del siglo XXI, con una duración de 6 minutos y 39 segundos. En un eclipse solar total, la Luna cubre el Sol por completo y se crea un efecto visual y científico irrepetible: permite estudiar fenómenos del entorno solar y despierta el interés popular por la astronomía.

La duración —destacada en esta efeméride— lo convirtió en uno de esos eventos que quedan grabados en el recuerdo de quienes lo pudieron ver y en los informes de quienes lo midieron y documentaron.

Cierre: efemérides para mirar el presente

Estas fechas del 22 de julio muestran cómo un solo día puede reunir decisiones políticas con impacto interno (PSOE y el relevo en la cúpula), hitos de proyección tecnológica (satélites de comunicaciones), marcas deportivas que redefinen el límite humano (Phelps) y acontecimientos que conectan a millones con el cielo (el eclipse total). Un recordatorio de que la historia, aunque avance por etapas, también se guarda en pequeñas constelaciones de acontecimientos.