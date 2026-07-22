La 1 ofrece este miércoles el último episodio de la semana, en el que la mejoría de la hija de María Fernández y el acercamiento entre Manuel y Julieta marcan la jornada previa a la suspensión de la serie el jueves y el viernes.

La 1 de TVE emite este miércoles 22 de julio, a partir de las 18:35 horas, el capítulo 871 de ‘La Promesa’. La entrega adquiere un carácter relevante para los espectadores al tratarse del último episodio que la cadena pública ofrecerá durante esta semana, puesto que las emisiones quedan suspendidas durante las jornadas del jueves 23 y el viernes 24 de julio. El capítulo estará condicionado por la evolución de la salud de la hija de María Fernández y por giros clave en las tramas personales de los habitantes del palacio.

En el episodio emitido este martes, la trama estuvo marcada por la intervención de Carlo para calmar a María tras su enfrentamiento con Samuel, lo que llevó a la joven a recapacitar y disculparse con el sacerdote. Asimismo, la oferta laboral de Máximo a Curro para después de la boda generó discrepancias entre los personajes: mientras Alonso la consideró con buenos ojos, Ángela mostró su disgusto, Leocadia intentó evitar a Máximo y Lorenzo manifestó su rechazo. Por su parte, Martina entregó a Julieta un método anticonceptivo para frenar los planes de Ciro e intentó averiguar sin éxito si Petra la había visto besarse con Adriano. Mientras las diferencias en el servicio aumentaron ante los privilegios de Julio y Tomasa, el doctor Peribáñez anunció un rayo de esperanza al confirmar que la bebé continuaba luchando, al tiempo que Julieta eludió pasar la noche con Ciro para acudir a una cita clandestina en el jardín, donde terminó besándose con Manuel.

Disculpas, mejorías médicas y tensiones en el servicio

En la entrega de este miércoles, Manuel decide pedir disculpas a Julieta por el beso furtivo acontecido entre ambos. Sin embargo, lejos de marcar distancias, Julieta responde devolviéndole el beso, dejando en evidencia una atracción mutua que apenas pueden disimular, a pesar de que Ciro, concentrado en sí mismo, no percibe lo que ocurre a su alrededor. En el plano de la salud, la alegría regresa para María Fernández al comprobar que su hija comienza a comer y dormir mejor, un diagnóstico que convalida el doctor Peribáñez al confirmar que la pequeña se encuentra fuera de peligro y que se ha consolidado su recuperación. A esta evolución positiva se suma la de Adriano, quien consigue ver lo que le enseña Curro, experimentando una mejora en su ceguera.

Por otro lado, la convivencia en el área del servicio continúa deteriorándose. Tomasa mantiene sus reprimendas hacia sus compañeros por motivos insignificantes, lo que genera temor en Teresa y Cristóbal ante la posibilidad de que la situación se desborde. La actitud de Tomasa provoca la intervención de Petra, quien le pide que se relaje con el resto de la plantilla; no obstante, Tomasa reacciona de forma agresiva rechazando sus directrices y renegando de su autoridad.

La confesión de Máximo de Buenaventura sobre la paternidad de Ángela

El punto determinante del capítulo 871 se sitúa en la conversación que mantienen Máximo de Buenaventura y Leocadia. Mientras observa desde la distancia a Ángela y a Curro, el duque de Buenaventura confiesa a Leocadia que el motivo real que ha propiciado su regreso es conocer a su hija. La revelación apunta directamente a la posibilidad de que el duque sea el padre biológico de Ángela.

Tras la emisión de este miércoles, la audiencia de ‘La Promesa’ deberá esperar a la próxima semana para conocer la continuidad de estas tramas, debido a la interrupción programada por Televisión Española en la parrilla del jueves y el viernes.