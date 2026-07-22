El comunicador catalán y su equipo de colaboradores firman un acuerdo de larga duración con la compañía audiovisual tras finalizar una etapa de 13 años en su anterior grupo.

Mediaset España ha confirmado de manera oficial la incorporación de Josep Pedrerol y el equipo del programa ‘El Chiringuito’ tras el fin de su vinculación laboral con Atresmedia. El periodista deportivo y la empresa de comunicación italiana han suscrito un acuerdo de larga duración que se hace efectivo desde este martes 21 de julio, fecha en la que se concreta el traspaso del comunicador a la factoría audiovisual con sede en Fuencarral.

La operación se ratifica un día después de la despedida definitiva del espacio televisivo en el canal MEGA, emitida este lunes 20 de julio, tras un periodo de 13 años de relación contractual entre el presentador y su antigua casa. La confirmación del fichaje se ha producido tras semanas de rumores sobre su salto a la competencia directa, acentuados por la no renovación de su contrato con el grupo propietario de Antena 3 y La Sexta. La comunicación oficial de la operación se ha pospuesto hasta la finalización de sus transmisiones por un acuerdo consensuado entre las partes.

Un acuerdo de larga duración para mantener la esencia del formato

Según ha detallado Mediaset España en su comunicado, la incorporación de Pedrerol se materializará la próxima temporada para dirigir ‘El Chiringuito’, formato que conservará su estructura y línea editorial habitual. La compañía ha subrayado que el proyecto contará con el grupo habitual de tertulianos y colaboradores que acompañan habitualmente al periodista.

Por su parte, el Director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España, Jaime Guerra, ha valorado la firma de este contrato de larga duración señalando que para el área de contenidos de la empresa supone un valor añadido disponer del equipo liderado por Pedrerol para desarrollar un espacio de entretenimiento centrado en la actualidad deportiva. Coincidiendo con el anuncio, los perfiles oficiales del programa en redes sociales han mostrado una actualización de su imagen corporativa y han avanzado que la emisión mantendrá su franja horaria habitual.

⚽️ Nuevo logo, nuevo canal. Misma hora, mismo Chiringuito. pic.twitter.com/n4jZeghFB6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 21, 2026

Declaraciones del comunicador y detalles de la incorporación

En sus primeras valoraciones tras confirmarse el acuerdo, Josep Pedrerol ha calificado su llegada al grupo de Fuencarral como una asignatura pendiente en su trayectoria profesional. El periodista ha afirmado que la incorporación involucra a todo su equipo de trabajo y ha señalado el inicio de esta etapa en el grupo audiovisual.

En cuanto a la configuración de las emisiones, Mediaset España no ha especificado por el momento la fecha concreta de estreno ni la cadena de su oferta televisiva en la que se emitirá el programa. La delimitación del calendario de inicio queda condicionada al arranque del curso futbolístico y al comienzo de la competición de LaLiga en el mes de agosto.