La 113ª edición de la Grande Boucle afronta su recta final con una prueba llana de 174,7 kilómetros idónea para los esprínteres, tras la salida en Cataluña y el reciente abandono de Jonas Vingegaard.

El Tour de Francia 2026 ha entrado en su última semana de competición. Tras el inicio de la prueba a principios de mes en Cataluña y a falta de recorrer parte de los 3.320,7 kilómetros totales antes de la llegada este domingo a París, la 113ª edición de la Grande Boucle vive hoy, miércoles 22 de julio, su etapa 17. Una jornada marcada por los condicionantes acumulados en la clasificación, después de que el pasado domingo el danés Jonas Vingegaard tuviera que abandonar una carrera en la que partía con la máxima ilusión para coronarse junto a otros nombres destacados como Tadej Pogacar.

La organización de la ronda francesa ha diseñado para esta edición un trazado compuesto por siete etapas llanas, cuatro onduladas, dos pruebas contrarreloj y ocho de montaña. La jornada de hoy se encuadra como la sexta etapa llana de las siete programadas en el recorrido global del torneo.

Horario de la etapa 17 entre Chambéry y Voiron

La etapa 17 se presenta como una prueba tranquila de cara a los compromisos del resto de la semana. La salida neutralizada desde la localidad de Chambéry se producirá a las 13:20 horas (horario peninsular español). La llegada a la meta en Voiron está prevista, según los cálculos de la organización, para las 17:18 horas (una hora menos en la comunidad autónoma de las Islas Canarias).

Recorrido, perfil y cotas de la jornada

Los ciclistas participantes se enfrentarán a un trazado total de 174,7 kilómetros que une Chambéry con Voiron. A pesar de su consideración de etapa llana y de estar destinada a resolverse mediante un esprint masivo —salvo que fructifique alguna de las escapadas que se formen—, el pelotón deberá superar varias dificultades orográficas en el camino.

En el perfil de la jornada figuran cuatro ascensos puntuables:

Côte de Bassa, con una extensión de 1,5 kilómetros al 5,5% de desnivel.

Côte de Rossillon, con un tramo de 1,7 kilómetros al 5,3%.

Col des Prés, el puerto más exigente del día, con 3,5 kilómetros al 6,8%.

Côte de Saint-Jean d’Arvey, una subida de 1,1 kilómetros al 5,7%.

A lo largo del itinerario entre ambas localidades, los deportistas atravesarán diversos puntos de la geografía francesa. Entre los escenarios confirmados por los que discurrirá el pelotón se encuentran Cusy, Thoiry, Cognin, Les Échelles, Saint-Béron, Chirens, Oyeu y Moirans.

Dónde ver la carrera por televisión en directo

La retransmisión televisiva de la etapa 17 del Tour de Francia 2026 cuenta con varias opciones en España. El canal Eurosport dispone de los derechos de emisión para retransmitir en exclusiva y de manera íntegra todas las etapas de la competición. Por su parte, la corporación pública RTVE ofrecerá los últimos kilómetros de la jornada en directo por televisión a través de sus canales La 1 o Teledeporte.