El español Rafael Jódar afronta este martes 12 de mayo uno de los partidos más importantes de su joven carrera en el Masters 1000 de Roma. El madrileño se medirá al estadounidense Learner Tien en los octavos de final del torneo, con el objetivo de meterse entre los ocho mejores en el Foro Itálico.

Jódar llega a esta ronda después de firmar una trabajada victoria ante el italiano Matteo Arnaldi, al que derrotó por 6-1, 4-6 y 6-3 en un duelo de más de dos horas. El triunfo volvió a confirmar el crecimiento del tenista español sobre tierra batida y su capacidad para competir en escenarios de alta exigencia.

El partido entre Rafael Jódar y Learner Tien está programado para este martes en la BNP Paribas Arena, dentro de la jornada de octavos del torneo romano. El encuentro podrá seguirse a partir del mediodía, aunque el inicio exacto dependerá de la duración de los partidos previos en la pista. Algunas programaciones lo sitúan en torno a las 12:30 o 13:00 horas.

En España, el duelo podrá verse en directo a través de Movistar Plus+, plataforma que ofrece la cobertura del cuadro masculino del torneo. También figura como opción de seguimiento Tennis TV, el servicio oficial de streaming del circuito ATP.

El reto no será sencillo para Jódar, que tendrá enfrente a un rival de gran proyección. Sin embargo, el español llega con confianza tras superar varias pruebas de nivel y buscará prolongar su buen momento en una temporada en la que ya ha dejado señales importantes en torneos de prestigio.

Una victoria ante Tien permitiría a Jódar instalarse en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma y confirmar su irrupción entre los nombres llamados a marcar el presente y futuro del tenis español.