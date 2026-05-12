El Celta de Vigo recibe al Levante este martes 12 de mayo de 2026 en un partido clave de la jornada 36 de LaLiga EA Sports, con objetivos muy distintos para ambos equipos. El encuentro se disputará en el Estadio de Balaídos a partir de las 19:00 horas, según el calendario oficial de LaLiga.

El conjunto celeste llega al duelo situado en la zona alta de la clasificación, con la ilusión de acercarse a los puestos de Champions League. El equipo vigués es sexto con 50 puntos, a cuatro del Betis, que ocupa la quinta plaza. Por su parte, el Levante afronta la cita con urgencias: es penúltimo, con 36 puntos, y necesita sumar para seguir peleando por la permanencia.

El partido podrá verse en directo por televisión a través de Movistar Plus+ LaLiga 2 y LaLiga HDR 2. En Movistar estará disponible en los canales 57 y 441, mientras que en Orange podrá seguirse en los canales 112 y 122. La programación de Movistar sitúa la previa desde las 18:30 horas y el inicio de la retransmisión del encuentro a las 18:54 horas.

Para verlo online, los abonados podrán acceder mediante las aplicaciones y plataformas digitales de los operadores que incluyan estos canales. Además, el encuentro contará con seguimiento minuto a minuto en medios deportivos como As.com.

En el apartado deportivo, el Celta llega reforzado tras sus recientes victorias ante el Elche y el Atlético de Madrid. Para este encuentro, Román y Starfelt son baja, mientras que Vecino figura como duda. En el Levante, Carlos Álvarez y Primo no estarán disponibles, y Iván Romero y Elgezabal son duda.

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El historial entre ambos equipos favorece al Celta: de los 31 enfrentamientos disputados, los vigueses han ganado 16, el Levante 6 y se han registrado 9 empates. En la primera vuelta, el equipo gallego ya se impuso por 1-2.