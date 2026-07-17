La 1 de TVE emite un nuevo capítulo de su serie diaria en el que la aparición de un viejo amigo de Atanasio coincide con las sospechas de Luisa y Bárbara sobre el robo de los bebés y los drásticos recortes en la Casa Grande.

La serie diaria de época de Televisión Española, Valle Salvaje, recupera la estabilidad en la parrilla de La 1 tras los parones sufridos por las retransmisiones del Mundial. En el episodio 448, que se emitirá este viernes 17 de julio a las 17:45 horas, la ficción afronta un punto de inflexión marcado por la llegada de un nuevo personaje, las crecientes sospechas sobre el origen de Adriana y las severas dificultades económicas que amenazan el empleo de varios miembros del servicio.

La llegada de Nicolás y los recelos familiares en el Valle

El entorno de la Casa Pequeña recibe a Nicolás, un viejo amigo de Atanasio que llega de visita al Valle. Tras su llegada, Atanasio no duda en presentar a Nicolás ante Mercedes, al tiempo que este también se introduce ante José Luis. Durante estos primeros encuentros, Nicolás traslada a Atanasio su asombro al constatar la evidente falta de entendimiento y la fría relación que este mantiene con José Luis, a pesar de su vínculo como hermanos.

Por su parte, Atanasio se muestra desconcertado ante la actitud de Matilde, quien ha optado por permanecer recluida en su habitación durante toda la jornada para evitar conocer al recién llegado. En paralelo, la marquesa presencia con notable sorpresa un paseo conjunto entre Victoria y Dámaso, un movimiento que desata de inmediato las suspicacias. Victoria interpela directamente a su primer marido para averiguar cuál es la situación real de Mercedes y qué posición ocupa ella misma en este escenario. Ante sus dudas, Dámaso le traslada un mensaje de tranquilidad, asegurándole que no tiene motivos para preocuparse.

Nuevas sospechas sobre el robo de los bebés y peligro de despido

La investigación extraoficial sobre los acontecimientos del pasado cobra fuerza en este nuevo capítulo. Después de escuchar el último testimonio de Rosalía, Luisa y Bárbara deciden dar un paso al frente y les confiesan a Leonor y a su hermana que Petra y Pura también estuvieron presentes en el parto de Adriana. Tras contrastar los datos y comprobar que las piezas de la historia encajan con el nacimiento de María, ambas están convencidas de que Victoria estuvo directamente implicada en el robo de los recién nacidos.

Mientras estas revelaciones amenazan con sacudir los cimientos de la familia, la crisis financiera se ceba con el servicio de la Casa Grande. Las pérdidas acumuladas obligan a la propiedad a plantear recortes y reajustes drásticos de plantilla. En este contexto de inestabilidad, Rafael se ve en la obligación de advertir formalmente a Rosalía de que tanto ella como su hermana Leonor se encuentran en una situación vulnerable y podrían ser despedidas de forma inminente debido a la delicada situación económica.

Confesiones íntimas y enfrentamientos directos

En el ámbito personal, las presiones familiares condicionan las decisiones de los más jóvenes. Braulio, instado por su madre Enriqueta a dar un paso adelante con Manuela, termina confesando a Alejo su mayor temor e inseguridad: el miedo a decepcionar a la joven debido a que nunca ha besado a nadie. Al mismo tiempo, don Hernando no oculta su desprecio hacia el entorno local y le deja claro a su hija Manuela que considera que en todo Valle Salvaje no hay ningún pretendiente digno de ella, desmarcándose de quienes tratan a la joven como si fuera un negocio.

El episodio cerrará con un tenso y directo cara a cara entre las grandes rivales de la trama. Victoria se encara con Mercedes y le espeta sin rodeos que es plenamente consciente de las verdaderas intenciones de Dámaso, asegurándole que sabe que el plan que este esconde consiste en deshacerse de ella en el futuro.