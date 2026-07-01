La formación de Fátima Hamed califica de «incomprensible» la medida y exige soluciones inmediatas a la Delegación del Gobierno, alertando del perjuicio para los residentes, el transporte público y el acceso al Hospital Universitario.

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha denunciado de forma pública los graves problemas de tráfico que está ocasionando el cierre de la rotonda de Arcos Quebrados. Esta medida de tráfico, implantada por la Delegación del Gobierno en el marco del dispositivo especial de la Operación Paso del Estrecho (OPE), tiene como objetivo agilizar el flujo de vehículos hacia la frontera, pero según los localistas está comprometiendo seriamente la movilidad de los residentes.

El partido ha tildado la situación de «caos circulatorio» y ha exigido al organismo gubernamental la adopción de medidas correctoras urgentes para aliviar la presión sobre el viario local.

El desvío satura la rotonda de Loma Colmenar

El principal motivo de queja radica en la reorganización de los flujos de tráfico. Debido al corte en Arcos Quebrados, todos los conductores locales se ven obligados a continuar de manera obligatoria hasta la rotonda de Loma Colmenar para poder realizar un cambio de sentido, independientemente de si su destino final es o no el paso fronterizo de El Tarajal.

Desde la formación localista señalan que este embudo circulatorio incrementa notablemente los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos que intentan acceder a barriadas y núcleos comerciales clave de la zona sur de la ciudad:

El Príncipe

Loma Colmenar

Zona comercial de El Tarajal

Preocupación por las emergencias y el transporte público

MDyC ha alertado con especial preocupación sobre el impacto que este diseño vial puede acarrear para los servicios de emergencia que requieren un acceso fluido y sin demoras al Hospital Universitario de Ceuta. Asimismo, sostienen que el colapso de las vías afecta de forma directa al funcionamiento regular del transporte colectivo de viajeros y al desempeño diario del sector del taxi.

La formación critica duramente lo que consideran una «falta de previsión y planificación» por parte de la Delegación del Gobierno, censurando que los ceutíes tengan que asumir los costes de una gestión de la OPE que califican de «nefasta».

Ante el riesgo evidente de colapso en las horas punta y la confusión que se genera entre los conductores foráneos que se dirigen a la frontera, el MDyC ha instado a la Delegación a reconsiderar de inmediato la restricción y a desplegar todos los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una convivencia fluida entre el tránsito de la OPE y la rutina diaria de la ciudadanía de Ceuta.