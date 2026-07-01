La consejera de Hacienda sostiene que la impugnación de los socialistas ahuyentó a los licitadores y provocó la pérdida de 2,5 millones de euros de fondos europeos. El socialista Sebastián Guerrero replica que recurrieron para proteger el dinero público ante la falta de claridad del proyecto.

El proyecto para dotar a Ceuta de un albergue definitivo para personas sin hogar ha desatado un duro enfrentamiento político en la sesión de control al Gobierno de la Asamblea. La consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, ha señalado directamente al PSOE como responsable de la parálisis de la iniciativa, acusación que las filas socialistas han rechazado de forma tajante.

El debate, originado por una interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, gira en torno a una inversión de 2,5 millones de euros procedentes de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los plazos de la Unión Europea y el recurso judicial

Chandiramani ha explicado que el Ejecutivo articuló, a través de la sociedad pública Procesa, una licitación dirigida a la adquisición de un inmueble ya construido. Según la consejera, esta compra era la única vía técnica viable para cumplir con los estrictos plazos exigidos por las autoridades europeas, cuya fecha límite de ejecución está fijada para el próximo 31 de diciembre de 2026.

La responsable de Hacienda ha argumentado que el procedimiento se frustró debido a la estrategia judicial de la oposición. «La licitación fue recurrida al juzgado de lo Contencioso por el PSOE», ha afirmado la consejera, añadiendo que la interposición del recurso provocó que las empresas licitadoras decidieran retirarse del proceso por incertidumbre jurídica. Al quedar el concurso desierto, la Ciudad Autónoma se ha visto imposibilitada para cumplir con los hitos de asignación de dichos fondos comunitarios.

El PSOE defiende la fiscalización del dinero público

Por su parte, el portavoz socialista, Sebastián Guerrero, ha defendido con firmeza la actuación de su formación y ha calificado de «injusto» que se culpe a su partido de la gestión gubernamental. Guerrero ha justificado la impugnación por motivos de transparencia: «Recurrimos porque no lo vimos claro, era dinero público».

Asimismo, el representante del PSOE ha criticado los continuos bandazos del Gobierno local respecto a este servicio, recordando que el planteamiento del Ejecutivo ha ido variando desde la idea inicial de construir un edificio de nueva planta, pasando por la compra de un inmueble existente, hasta llegar a la actual situación de búsqueda de alternativas.

Solución provisional en hostales y pensiones

Mientras el Ejecutivo autonómico trabaja en la redacción de un proyecto alternativo para el albergue, Chandiramani ha detallado que la asistencia social a este colectivo vulnerable no se ha interrumpido.

Actualmente, el servicio se sigue prestando mediante el concierto de plazas en hostales y pensiones de la ciudad, un recurso de emergencia del que hacen uso un total de 26 personas en estos momentos.