El arrestado, de nacionalidad brasileña, fue descubierto por la Policía Nacional en el filtro peatonal de Ceuta. Tenía en vigor una orden de busca y captura por homicidio doloso emitida por las autoridades de su país de origen

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta detuvieron en la frontera de El Tarajal a un ciudadano de nacionalidad brasileña sobre el que pesaba una reclamación internacional de busca y captura por un delito de homicidio doloso. El sospechoso fue interceptado justo cuando intentaba abandonar la ciudad autónoma a pie para adentrarse en territorio marroquí.

La intervención de los cuerpos de seguridad se produjo durante las labores ordinarias de control documental que se efectúan de manera permanente en los filtros de salida hacia el país vecino.

Alerta máxima en el control de identidad

Los hechos ocurrieron cuando el individuo se dispuso a pasar la inspección de los agentes encargados del control de fronteras. Al introducir sus datos en los sistemas informáticos de verificación, los funcionarios policiales advirtieron de inmediato que el ciudadano extranjero figuraba en las bases de datos con una Orden Internacional de Detención (OID).

La reclamación judicial procedía directamente de la justicia de Brasil, país del que es originario el sospechoso, debido a cargos pendientes por asesinato.

Traslado inmediato y trámites de extradición

Ante la gravedad del requerimiento internacional, el personal policial procedió al arresto inmediato del hombre, quien fue conducido bajo custodia a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía para la formalización del atestado y los trámites judiciales correspondientes.

Al tratarse de una orden de detención que traspasa las fronteras comunitarias, la Jefatura Superior dio cuenta de la captura tanto a las autoridades judiciales del partido de Ceuta como al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, organismo encargado de centralizar y tramitar los expedientes de extradición internacionales en España.