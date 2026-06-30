El santoral católico celebra hoy, 1 de julio, a San Aarón, de la tribu de Leví, como figura bíblica vinculada al sacerdocio. Su recuerdo acompaña esta jornada dedicada a la historia de la Alianza y del culto.

Este miércoles, dentro del tiempo ordinario (según el calendario litúrgico), la conmemoración de Aarón invita a fijarse en el papel del sacerdocio en la vida religiosa de Israel y en cómo esa tradición llega hasta la lectura cristiana de la Escritura.

San Aarón (tribu de Leví)

Aarón es presentado en el Antiguo Testamento como hermano de Moisés y perteneciente a la tribu de Leví. En la historia bíblica, su nombre queda ligado a la institución del servicio sacerdotal y a la organización del culto en el pueblo.

El vínculo de Aarón con el sacerdocio se entiende especialmente en la tradición levítica: la familia de Leví tiene una función particular en el servicio religioso, y Aarón aparece como cabeza significativa dentro de ese marco. Por eso, en la devoción popular y en la lectura religiosa, su figura se asocia con la intercesión y el orden del culto.

En esta fecha, la Iglesia lo recuerda como un personaje de referencia para comprender el sentido del ministerio en la historia de la salvación. Su figura ayuda a contextualizar por qué, en la tradición religiosa, el sacerdocio ocupa un lugar destacado: no como privilegio, sino como servicio al pueblo.

El legado de San Aarón no se reduce a un episodio puntual: está unido a una forma de entender la relación entre Dios y su pueblo a través de normas, ritos y, sobre todo, la mediación sacerdotal descrita en los textos bíblicos.

Otros santos que se celebran el 1 de julio

San Martín de Vienne : obispo , figura del siglo III, vinculado a la diócesis de Vienne .

: , figura del siglo III, vinculado a la diócesis de . San Domiciano de Bebrón : abad (siglo V), asociado al monasterio de Bebrón .

: (siglo V), asociado al monasterio de . San Teodorico de Mont d’Hor : presbítero (533), tradición ligada al Monte d’Hor .

: (533), tradición ligada al . San Eparquio de Angulema : presbítero (581), relacionado con Angulema .

: (581), relacionado con . San Golveno : obispo (siglo VI), venerado en la tradición hagiográfica.

: (siglo VI), venerado en la tradición hagiográfica. San Carilefo de Anille : abad (siglo VI), ligado a Anille .

: (siglo VI), ligado a . Beato Tomás Maxfield : presbítero y mártir (1616), ejecutado por su fe.

: (1616), ejecutado por su fe. San Oliverio Plunkett : obispo de Armagh y mártir (1681), uno de los grandes mártires de Irlanda.

: y (1681), uno de los grandes mártires de Irlanda. Beato Ignacio Falzon : beato (1865), mártir en la tradición de Malta.

: (1865), mártir en la tradición de Malta. San Zhang Huailu : mártir (1900), testimonio de fe en China.

: (1900), testimonio de fe en China. Santos Justino Orona y Atilano Cruz : presbíteros y mártires (1928), reconocidos en la memoria eclesial.

: (1928), reconocidos en la memoria eclesial. Beato Juan Nepomuceno Chrzan: presbítero y mártir (1942), recordado por su fidelidad.

Tradiciones y patronazgos

En las conmemoraciones vinculadas a Aarón, suele ponerse el foco en la dimensión de servicio del ministerio: la idea de que el sacerdocio es entrega y responsabilidad. En la práctica devocional, muchos fieles relacionan este día con la lectura orante del Antiguo Testamento y con la atención a los ritos tal como aparecen en la historia de Israel.

Junto a él, el 1 de julio reúne una variedad de testimonios: obispos y presbíteros de los primeros siglos, abades de vida monástica y, en época moderna, mártires como Oliverio Plunkett (1681) y Tomás Maxfield (1616), además de los mártires del siglo XX como Zhang Huailu (1900) y los presbíteros Justino Orona y Atilano Cruz (1928). Todo ello ofrece un marco claro para hablar de fidelidad y coherencia cristiana en tiempos distintos.