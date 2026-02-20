El Alfonso Murube se viste de gala este viernes para recibir a un Granada al alza. Los locales buscan romper una racha negativa ante su afición en un duelo histórico que no se repetía en Segunda División desde hace más de cuatro décadas.

La jornada 27 de LaLiga Hypermotion arranca con un duelo de contrastes en la Ciudad Autónoma. La AD Ceuta FC atraviesa un bache de resultados tras encadenar cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros, lo que les obliga a puntuar para no complicarse en la tabla. Por su parte, el Granada CF de Pacheta llega con la confianza por las nubes después de golear al Valladolid, un triunfo balsámico que les permite coger aire respecto a la zona de descenso.

Horario: ¿A qué hora empieza el Ceuta – Granada?

El encuentro se disputa hoy, viernes 20 de febrero de 2026:

Hora: 20:30 horas (horario peninsular).

20:30 horas (horario peninsular). Estadio: Alfonso Murube (Ceuta).

Como dato curioso, el Granada no visitaba Ceuta en la categoría de plata desde mayo de 1981, en un partido que terminó con victoria local por 3-0 frente a la ya desaparecida agrupación deportiva ceutí.

TV: ¿Dónde ver el Ceuta – Granada en directo?

El partido podrá seguirse en vivo a través de múltiples plataformas, asegurando una cobertura total para los aficionados:

LALIGA TV Hypermotion: Disponible en Movistar (M56) y Orange (O120).

Disponible en Movistar (M56) y Orange (O120). DAZN: El encuentro se podrá ver en directo a través de la aplicación oficial.

El encuentro se podrá ver en directo a través de la aplicación oficial. LaLiga TV M2: Dial complementario para la emisión del choque.

Dial complementario para la emisión del choque. Online: A través de las plataformas digitales de los operadores que incluyen el canal de la competición.

Las claves del partido