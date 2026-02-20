El murciano se enfrenta este viernes al vigente campeón del torneo en el Khalifa International Complex. Con un balance histórico de 4-1 a su favor, «Carlitos» parte como favorito para luchar por el título en el ATP 500 de Qatar.

Carlos Alcaraz sigue rompiendo barreras en su estreno en el ATP 500 de Doha. Tras superar una dura batalla en cuartos frente a Karen Khachanov, el tenista de El Palmar se cita en semifinales con otro representante de la escuela rusa: Andrey Rublev. El moscovita, actual número 14 del ranking y defensor de la corona en tierras qataríes, intentará frenar el camino de un Alcaraz que llega con la confianza por las nubes.

Horario: ¿A qué hora empieza el Alcaraz – Rublev?

El duelo por una plaza en la gran final se disputa este viernes 20 de febrero en la pista central del complejo:

Hora en España: a partir de las 17:30 horas .

a partir de las . Hora local (Doha): 19:30 horas.

TV: ¿Dónde ver el partido en directo?

En España, los derechos de retransmisión del torneo pertenecen a Telefónica. El encuentro se podrá seguir a través de las siguientes opciones:

Canal principal: Movistar Plus+ (Dial 7) .

. Equipo de retransmisión: Narración de José Antonio Mielgo y comentarios técnicos de Roberto Carretero.

Narración de José Antonio Mielgo y comentarios técnicos de Roberto Carretero. Online: A través de la aplicación de Movistar Plus+ para dispositivos móviles y Smart TV.

Las claves del duelo

Alcaraz y Rublev se conocen bien. Se han visto las caras en cinco ocasiones, con una clara superioridad para el español (4 victorias frente a 1 derrota). Sin embargo, el moscovita es un especialista en este tipo de superficies rápidas y el año pasado ya demostró que se siente muy cómodo bajo los focos de Doha.