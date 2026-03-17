El noble desvela las presiones que asfixian a José Luis, mientras oculta sus verdaderas intenciones tras su inesperado retorno a la Casa Grande en la aclamada serie de RTVE.

La intensidad en la Casa Grande alcanza nuevas cotas en el capítulo 376 de ‘Valle Salvaje’, que se emitirá este martes, 17 de marzo. La trama principal de la jornada gira en torno a don Hernando, cuyo sorprendente regreso sigue siendo el foco de todas las especulaciones. Tras su reciente conversación con José Luis, el noble ha logrado desenmarañar la compleja red de extorsión a la que está sometido el antiguo duque por parte de Dámaso.

La red de conspiraciones contra José Luis

El descubrimiento de este chantaje no solo promete cambiar el equilibrio de poder en la serie —nominada a un Emmy internacional—, sino que también tendrá consecuencias directas para Victoria. Es preciso recordar que la actual situación de José Luis es crítica: el antiguo duque se vio obligado a renunciar al ducado en favor de su hijo, Rafael, como resultado de las presiones de Dámaso.

Esta maniobra ha contado, además, con la connivencia de Mercedes y Victoria, quienes actúan de forma coordinada con el objetivo de lograr la destrucción definitiva del antiguo duque. A pesar de haber sacado a la luz la verdad sobre el yugo que mantiene a José Luis bajo control, Hernando se muestra cauteloso y aún se guarda un importante secreto relacionado con los verdaderos motivos que precipitaron su vuelta a la residencia.

La búsqueda incansable de Luisa

Mientras las intrigas palaciegas y las luchas de poder dominan la escena, Luisa continúa con su particular investigación sobre el misterio que rodea a los bebés. En este episodio, la criada intensifica sus esfuerzos y se presenta directamente en casa de las parteras con la intención de localizar a Aurora. La incertidumbre sobre qué información podrán arrojar estas mujeres sobre el paradero de la joven mantiene en vilo al espectador.

El episodio 376, firmado por el creador Josep Cister, promete así despejar algunas de las incógnitas más relevantes de la temporada, al tiempo que prepara el terreno para un enfrentamiento inevitable entre los integrantes de esta red de intereses, traiciones y secretos familiares que definen a ‘Valle Salvaje’.