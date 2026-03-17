El palacio se estremece ante la revelación de una solicitud oficial que Curro asegura no haber tramitado nunca, mientras las tensiones familiares y las verdades ocultas marcan el capítulo 795 de la serie de RTVE.

La tensión se apodera de los pasillos de palacio en la entrega de este martes, 17 de marzo, de ‘La Promesa’. El capítulo 795 llega cargado de revelaciones que prometen cambiar el rumbo de los protagonistas. El eje central de la trama será la inesperada recepción de una carta procedente de la Casa Real, un documento que confirma la gestión de una solicitud para la restitución del título de Curro, cuya autoría el joven niega rotundamente, dejando en el aire una peligrosa incógnita sobre quién se encuentra detrás de este movimiento.

Ángela frente a los secretos del pasado

La jornada estará marcada también por la inquietud de Ángela, quien, tras su reciente encuentro con el barón de Bermejo, comienza a atar cabos. El barón no ha dudado en desvelarle a la joven que mantuvo contacto en el pasado con su madre, Leocadia, y con el mayordomo Cristóbal, coincidiendo en el domicilio de una amistad común. Esta confesión, lejos de apaciguar las dudas de Ángela, las intensifica, llevándola a un enfrentamiento directo con su madre al regresar al palacio, exigiendo respuestas sobre una historia que parece ocultar episodios desconocidos para ella.

El contexto en el servicio no es más calmado. Teresa, cansada de las habladurías y los rumores que rodean su situación personal, ha decidido romper su silencio ante todo el personal de la casa para aclarar que su relación con Marcelo es puramente fraternal; el hombre es, en realidad, su hermano y no su marido. En paralelo, el dolor embarga a Santos, quien se sincera con Petra sobre la profunda desolación que le provoca el hecho de que nadie asistiera al último adiós de su madre, Ana, recientemente sepultada por él mismo y Ricardo.

Desengaños y nuevas jerarquías

Mientras tanto, la situación de Martina es delicada. Tras ignorar las advertencias de Alonso y la señora de Figueroa, la joven ha regresado al palacio completamente desolada tras el desaire de la presidenta del Patronato, quien ha ridiculizado su propuesta en torno al refugio.

Por otro lado, la convivencia sigue siendo una fuente de conflictos. Ciro ha recibido una dura reprimenda pública de Julieta, una actitud que Lorenzo ha aprovechado para instarle a adoptar una postura mucho más autoritaria. Con las tramas de personajes clave como Manuel, María Fernández y Cristóbal también en plena ebullición, ‘La Promesa’ se consolida como un escenario donde la verdad y la intriga conviven en cada estancia. El misterio sobre el remitente de la misiva de la Casa Real será, sin duda, el detonante de una nueva crisis que promete mantener a la audiencia en vilo durante los próximos episodios.