El conjunto tinerfeño busca remontar el 1-0 de la ida ante un Atlético que quiere cerrar su billete para la final de la Copa de la Reina en el encuentro que se disputa esta noche.

La Copa de la Reina Iberdrola alcanza este martes, 17 de marzo de 2026, su momento culminante en la primera de las eliminatorias de semifinales. El Estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife será el escenario donde el Costa Adeje Tenerife y el Atlético de Madrid dirimirán qué equipo logra el primer billete para la gran final del torneo.

Tras el encuentro de ida disputado la pasada semana en Alcalá de Henares, la eliminatoria llega al archipiélago con una ligera ventaja para el equipo rojiblanco. El conjunto dirigido por José Herrera se impuso por la mínima (1-0), gracias a un tanto de Gio Garbelini. Este resultado obliga al equipo tinerfeño a desplegar su mejor versión ofensiva ante su afición si desea alcanzar la primera final copera de su historia.

Horario y dónde ver el partido

El choque, de máxima expectación, se disputará hoy martes, 17 de marzo, a las 20:00 horas (horario peninsular español). El encuentro podrá seguirse en directo a través de la televisión pública, concretamente en Teledeporte y mediante la plataforma digital RTVE Play.

Las claves de la semifinal

El Costa Adeje Tenerife, que ha mostrado una gran solidez defensiva durante toda la presente campaña, se enfrenta al reto de superar a un Atlético de Madrid con amplia trayectoria en estas lides. El club colchonero, que aspira a repetir presencia en la final tras la edición anterior, cuenta con la ventaja del marcador global y la experiencia acumulada en eliminatorias de esta envergadura.

La tensión está garantizada en un Heliodoro Rodríguez López que será testigo de un duelo táctico donde las de Yerai Martín deberán arriesgar para revertir la dinámica de la eliminatoria. Por su parte, el Atlético buscará gestionar su ventaja y sellar su pase a la final, donde espera ya conocer a su rival definitivo en esta Copa de la Reina 2025/2026.