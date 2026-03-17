El tenista murciano, actual número uno del mundo, podría debutar ante la joven promesa brasileña Joao Fonseca en un cuadro marcado por la ausencia de Novak Djokovic.

El Hard Rock Stadium ya conoce el destino de las mejores raquetas del mundo. El Masters 1000 de Miami ha desvelado este martes, 17 de marzo, su cuadro oficial para la edición de 2026, que se desarrollará durante las próximas dos semanas hasta la gran final del domingo 29 de marzo. Carlos Alcaraz, que llega a Florida como primer cabeza de serie, ha quedado encuadrado en un sector del cuadro especialmente complejo y repleto de nombres al alza.

El jugador de El Palmar, que recientemente alcanzó las semifinales en Indian Wells, iniciará su andadura directamente en la segunda ronda. Su primer escollo podría ser el brasileño Joao Fonseca, una de las perlas del circuito que llega con la vitola de haber puesto en serios aprietos a Jannik Sinner en el torneo anterior. En caso de superar el debut, Alcaraz se proyecta hacia una tercera ronda contra el estadounidense Sebastian Korda, un especialista en pistas rápidas.

Un camino minado hasta las rondas finales

La hoja de ruta de Alcaraz no ofrece tregua. En los octavos de final asoma la figura del ruso Karen Khachanov, mientras que los cuartos de final podrían deparar un enfrentamiento de alto voltaje contra Jack Draper o Taylor Fritz, jugadores que cuentan con el favor del público local.

De avanzar a las semifinales, el murciano evitaría a los otros grandes favoritos, Jannik Sinner y Alexander Zverev —quienes solo podrían ser sus rivales en una hipotética final—, pero se encontraría con una terna de candidatos muy peligrosos como Lorenzo Musetti, Alex de Miñaur o Tommy Paul.

Participación española y cuadro general

Más allá de Alcaraz, el tenis español cuenta con otros representantes destacados en Miami. Alejandro Davidovich, exento de la primera ronda, espera al ganador del duelo entre el francés Quentin Halys y un jugador de la fase previa. Por su parte, el castellonense Roberto Bautista tendrá que batallar desde el inicio, debutando ante el australiano James Duckworth.

En la parte baja del cuadro, Jannik Sinner comenzará su participación frente al bosnio Damir Dzumhur o un clasificado, con Andrey Rublev como posible rival en octavos. Daniil Medvedev, verdugo de Alcaraz en Indian Wells, también circula por el lado opuesto al del español, lo que garantiza que solo se verían las caras en el partido por el título. Cabe destacar, un año más, la ausencia del serbio Novak Djokovic en el torneo floridano.

Proyectado de rivales de Carlos Alcaraz en Miami: