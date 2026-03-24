La ficción de época de RTVE afronta este martes una entrega determinante en su capítulo 381. La criada, tras las presiones de Mercedes para abandonar el valle, se encuentra ante una visita que podría confirmar sus sospechas sobre el parto de Adriana.

El drama y el misterio se intensifican en ‘Valle Salvaje’. La popular serie creada por Josep Cister, nominada a un Emmy Internacional, emite este martes, 24 de marzo, su capítulo 381 en La 1, manteniendo su cita habitual en la sobremesa justo antes de ‘La Promesa’. Tras una jornada marcada por la despedida de Eva, quien ha emprendido rumbo lejos del valle, el foco de la trama se sitúa ahora sobre Luisa y su incansable búsqueda de la verdad.

El misterio del parto de Adriana

Luisa no ha podido encontrar el descanso desde el nacimiento del hijo de Adriana. La criada mantiene la firme convicción de que las parteras realizaron un intercambio de bebés, sustituyendo al niño varón que ella cree haber escuchado por una niña. Estas sospechas, que ya han sido compartidas con Bárbara, le quitan el sueño y la han puesto en una situación vulnerable, especialmente después de que Mercedes le solicitara que se marchara del valle durante unos días.

Sin embargo, lejos de amedrentarse, la insistencia de la criada dará sus frutos en el episodio de hoy. Luisa recibirá en su casa una visita totalmente inesperada; una persona que podría arrojar luz definitiva sobre lo ocurrido en aquella habitación y proporcionarle las pistas necesarias para desvelar el secreto que ocultan las parteras.

La investigación sobre la muerte de Domingo

En paralelo a los conflictos en el servicio, la trama criminal también experimenta avances significativos. Don Hernando, tras zanjar con José Luis el destino de Victoria, ha tomado las riendas de la investigación sobre el asesinato de Domingo.

En este nuevo capítulo, Hernando encomienda a Enriqueta y Braulio una misión específica: indagar sobre el paradero y los movimientos de Bernardo, quien se ha convertido en el primer sospechoso de la muerte de Domingo. Mientras ellos ejecutan estas pesquisas, don Hernando llevará a cabo una misión secreta por su cuenta para terminar de encajar las piezas de este complejo rompecabezas.

El capítulo 381 se presenta, por tanto, como un punto de inflexión donde las sospechas de Luisa y la búsqueda del asesino de Domingo comienzan a converger hacia resoluciones que cambiarán el destino de los habitantes de ‘Valle Salvaje’.