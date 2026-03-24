El mercado de los combustibles mantiene una tendencia de inestabilidad en la Península, Baleares y Ceuta. Repostar Sin Plomo 95 presenta una media de 1,595 euros en territorio peninsular, mientras que las tensiones internacionales y la cotización del Brent siguen condicionando los surtidores.

El coste de la vida para los conductores españoles continúa marcado por la volatilidad en los precios de los carburantes. Este martes, 24 de marzo, las estaciones de servicio de todo el país reflejan diferencias notables en sus tarifas, consolidando una tendencia donde la comparación de precios y la planificación de rutas se han vuelto herramientas indispensables para el ahorro doméstico. Factores como la ubicación geográfica, la política comercial de cada marca y el uso de aditivos específicos determinan el precio final que el usuario abona en el surtidor.

Tarifas medias en la Península y Baleares

En el territorio peninsular y el archipiélago balear, el precio medio de los combustibles muestra una brecha significativa entre las opciones de gasolina y gasóleo. Según los registros actuales, la Sin Plomo 95 se sitúa en una media de 1,595 €/l, mientras que la modalidad de Sin Plomo 98 alcanza los 1,724 €/l.

En el caso del diésel, el Gasóleo A presenta un precio medio de 1,787 €/l, ascendiendo hasta los 1,867 €/l en su versión premium (Gasóleo A+). Por su parte, los combustibles de uso profesional o específico, como el Gasóleo B y el Gasóleo C, se tasan en 1,438 €/l y 1,447 €/l, respectivamente.

Comparativa por marcas: las opciones más económicas

El análisis por operadoras revela que las denominadas estaciones low cost y de grandes superficies lideran el ahorro en la jornada de hoy. Alcampo se posiciona como una de las alternativas más competitivas con la Sin Plomo 95 a 1,446 €/l, seguida de cerca por Ballenoil, que marca 1,494 €/l, y BonArea, con un precio de 1,499 €/l.

Dentro de las grandes redes de distribución, los precios presentan una ligera elevación. En las estaciones de Repsol, la Sin Plomo 95 se sitúa en 1,581 €/l y el Gasóleo A en 1,758 €/l. Por su parte, Moeve ofrece la gasolina de 95 octanos a 1,571 €/l y el diésel convencional a 1,698 €/l. Otras compañías como BP, Shell y Galp mantienen sus precios de Sin Plomo 95 en una horquilla que oscila entre los 1,520 €/l y los 1,537 €/l, mientras que sus versiones de Gasóleo A se encuentran entre los 1,615 €/l y los 1,652 €/l.

Situación específica en Ceuta

En la ciudad autónoma de Ceuta, los precios mantienen una estructura propia y diferenciada del resto del territorio nacional. Las estaciones de Cepsa ubicadas en la Avenida González Tablas y en la Avenida Martínez Catena ofrecen la Sin Plomo 95 a 1,544 €/l y el Gasóleo A a 1,729 €/l.

Por otro lado, la enseña ON365, con puntos de servicio en el Muelle Alfau y en la Avenida Teniente Gral. Muslera, destaca con precios de 1,554 €/l para la gasolina de 95 octanos y 1,689 €/l para el Gasóleo A. Finalmente, las estaciones de Shell y Disa localizadas en el entorno del Muelle Cañonero Dato unifican sus precios en 1,563 €/l para la SP95 y 1,698 €/l para el gasóleo convencional, situando la Sin Plomo 98 en los 1,593 €/l.

El contexto internacional: Brent e incertidumbre

La evolución del precio en el surtidor no puede desligarse del contexto global. El Brent, petróleo de referencia en Europa extraído del Mar del Norte, actúa como el principal indicador para fijar los costes. Al ser un crudo ligero y bajo en azufre, su cotización es un termómetro de la estabilidad económica y geopolítica mundial.

Actualmente, las tensiones en Irán generan incertidumbre en la producción y el transporte mundial de crudo. Aunque el suministro nacional no depende directamente de estas rutas, cualquier alteración en la oferta global se traslada de forma directa a la inflación y al bolsillo de los ciudadanos a través de los precios de la energía y el transporte, presionando al alza cuando la cotización internacional sube.