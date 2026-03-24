Un análisis reciente de FACUA-Consumidores en Acción revela que una de cada cuatro gasolineras han capitalizado la reciente bajada del IVA para implementar subidas encubiertas en sus precios. Este estudio, que examina los cambios de precios desde el sábado hasta el domingo, indica que, de las 9.255 estaciones que actualizaron sus precios, 2.337 aplicaron un incremento en el coste del gasóleo.

Coincidiendo con la bajada del IVA de los carburantes del 21% al 10%, aprobada el pasado viernes por el Gobierno como medida para mitigar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Oriente Próximo, el análisis de FACUA se presenta como un indicador de las prácticas del sector.

De acuerdo con el informe, mientras el gasóleo disminuyó en un promedio de 16,1 céntimos el domingo en comparación con el sábado, el recorte fiscal debería haber generado una reducción de 17,8 céntimos. En una rueda de prensa celebrada este lunes, Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, destacó estas inconsistencias, sugiriendo que muchas estaciones están aprovechándose de la situación.

En particular, se identificaron 175 gasolineras que mantuvieron su precio, lo que implica que se beneficiaron totalmente de la bajada del IVA, mientras que otras 54 llegaron a cobrar precios superiores a los del sábado. Esto ha suscitado serias preocupaciones acerca de la transparencia y ética en la fijación de precios dentro del sector del combustible.

Las subidas encubiertas se distribuyen, según las comunidades autónomas, de la siguiente manera: Andalucía (467), Cataluña (332), Comunidad Valenciana (290), y otras regiones menores con cifras que van desde los 155 en Castilla y León hasta 14 en La Rioja. Estos datos resaltan un patrón inquietante de comportamiento en las gasolineras de todo el territorio español.

Sánchez ha descrito esta situación como «escandalosa», señalando que, en el futuro, se podría ampliar este tipo de subidas encubiertas. Alertó que las gasolineras podrían acabar absorbiendo por completo la disminución en los impuestos, lo que representaría una distorsión clara en el mercado.

«Se han reído del Gobierno para ganar dinero. Algunas se quedarán con toda la bajada del IVA y otras incrementarán sus precios poco a poco, hasta que el gasóleo obtenga una media de dos euros, como el sábado pasado», afirmó Sánchez, sugiriendo que el Ejecutivo ha cometido el mismo error que en respuestas anteriores ante crisis económicas, como la relacionada con la guerra en Ucrania.

A pesar de que lo que hacen las gasolineras no es ilegal, FACUA ha instado al Gobierno a realizar acciones concretas como establecer topes a los precios. Según el representante de la organización, las reducciones impositivas por sí solas permitirán que las empresas continúen inflando sus beneficios, una práctica que ha sido evidente desde principios de marzo.