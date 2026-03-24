El tenista italiano accede a los octavos de final tras arrollar a Corentin Moutet y encadena 25 sets consecutivos ganados en torneos Masters 1.000. Alexander Zverev sufre para superar a Marin Cilic, mientras que Auger-Aliassime cae eliminado ante la sorpresa de Terence Atmane.

Jannik Sinner continúa demostrando un estado de forma intratable en el circuito profesional. El jugador transalpino ha sellado su pase a los octavos de final del Masters 1.000 de Miami tras imponerse con autoridad al francés Corentin Moutet por un contundente 6-1 y 6-4. Con este triunfo, fraguado en apenas una hora y 11 minutos, Sinner mantiene vivo el sueño del ‘Sunshine Double’ y refuerza su candidatura para asaltar el número uno del ranking mundial en la próxima cita de Montecarlo.

Un hito histórico: 25 sets de dominio absoluto

La victoria de este martes, 24 de marzo, no es un triunfo más para el italiano. Sinner ha logrado superar un registro que hasta ahora pertenecía a Novak Djokovic. Al ganar sus dos mangas ante Moutet, el de San Candido acumula 25 sets consecutivos ganados en torneos de categoría Masters 1.000, una racha que comenzó en el Torneo de París del año pasado y continuó en Indian Wells.

Sinner deja atrás la marca de 24 sets que el serbio ostentó en 2016 entre Indian Wells y Montecarlo. Durante el encuentro, el italiano hizo gala de una solidez abrumadora, ganando el 87% de los puntos con su primer servicio y restando con eficacia casi la mitad de los primeros saques de su rival. Su próximo escollo en la búsqueda de los cuartos de final será el estadounidense Alex Michelsen, quien llega tras remontar su duelo ante el chileno Alejandro Tabilo.

Zverev resiste y Auger-Aliassime se despide

La jornada en Miami también dejó otros titulares de relevancia. El alemán Alexander Zverev, tercer cabeza de serie, tuvo que emplearse a fondo para doblegar a un combativo Marin Cilic. En un duelo de dos horas y media que se marchó a la tercera manga, ‘Sascha’ hizo valer sus 19 saques directos para cerrar el partido con un marcador de 6-2, 5-7 y 6-4. A pesar de los 41 errores no forzados del croata, Cilic logró salvar hasta 10 bolas de break, poniendo en serios apuros al teutón, que ahora se medirá al francés Quentin Halys.

La gran sorpresa del día la protagonizó el joven francés Terence Atmane, quien apeó del torneo al séptimo favorito, Felix Auger-Aliassime, por 6-3, 1-6 y 6-3. Atmane se jugará el pase a cuartos contra Frances Tiafoe, que salió victorioso de un agónico enfrentamiento ante el checo Jakub Mensik, resuelto en un tie-break de infarto en el tercer set por 7-6 (11).

Con la eliminación el pasado domingo de Carlos Alcaraz, el camino parece despejarse para un Sinner que no solo rompe récords de precocidad y consistencia, sino que se postula como el gran dominador del cemento estadounidense en este inicio de temporada.