La tensión alcanza niveles insoportables en el palacio. El anuncio del compromiso entre Curro y Ángela desata la furia de Lorenzo, quien lanza un ultimátum letal, mientras Alonso trata desesperadamente de mediar en un careo entre su hijo y Leocadia.

El capítulo de hoy de La Promesa (TVE) promete ser uno de los más intensos de la temporada. Tras los acontecimientos de ayer, los cimientos del palacio se tambalean ante anuncios de boda inesperados y secretos que salen a la luz. La paz brilla por su ausencia y los enfrentamientos entre los miembros de la familia Luján y sus allegados están a punto de pasar de las palabras a los hechos.

Lorenzo vs. Curro: Una amenaza con olor a tragedia

El anuncio oficial del compromiso entre Curro y Ángela delante de toda la familia no ha sentado nada bien a todos por igual. Mientras el Marqués de Luján sale en defensa de la joven pareja frente a las críticas de Leocadia y Lorenzo, este último decide tomar cartas en el asunto de la forma más violenta posible.

Lorenzo amenaza directamente a Curro: le advierte de que su precipitación tendrá un precio muy alto. El ultimátum es claro: o se marcha de inmediato, o la alternativa será la muerte. ¿Cumplirá el capitán su macabra promesa?

Alonso intenta mediar entre Manuel y Leocadia

En un intento por mantener la convivencia mínima en el palacio, Alonso organiza un careo entre su hijo Manuel y Leocadia. Sin embargo, la mediación resulta ser un fracaso, dejando la relación entre ambos más dañada si cabe.

La situación es tan tensa que incluso Curro intenta que Manuel temple sus nervios; al fin y al cabo, y por mucho que le pese, Leocadia está destinada a convertirse en su suegra. Por si fuera poco, la tensión se traslada también a los veteranos: Alonso y Lorenzo se enfrentan en una discusión tan acalorada que están a punto de llegar a las manos.

Secretos, cartas y viajes a Nueva York

En el resto de las tramas, el palacio sigue siendo un nido de intrigas:

• Martina al límite: Agobiada por su situación con Adriano, la joven siente la necesidad imperiosa de poner tierra de por medio y decide que su destino debe ser Nueva York.

• El misterio de Mercedes del Amor: Santos le revela a Leocadia el beso y el regalo de Teresa a Cristóbal. Como respuesta, la señora de Figueroa vuelve a las andadas escribiendo una carta al mayordomo bajo el seudónimo de Mercedes del Amor.

• Boda en las cocinas: A pesar de la preocupación de Toño porque Enora se case sin informar a su tío, la alegría de las cocineras por el enlace es incontrolable.