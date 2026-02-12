El Riyadh Air Metropolitano acoge este jueves el primer asalto de una de las eliminatorias más esperadas del año. Un Barcelona mermado por las bajas, pero pletórico en Liga, visita a un Atlético de Madrid que llega tras exhibirse en la ronda anterior ante el Betis.

La Copa del Rey entra en su fase decisiva. Este jueves 12 de febrero, Atlético de Madrid y FC Barcelona protagonizan un choque de estilos en la ida de las semifinales. El conjunto de Hansi Flick, actual defensor del título, busca un resultado positivo para la vuelta, mientras que los hombres del «Cholo» Simeone confían en el calor de su afición para dar el primer paso hacia la gran final.

¿A qué hora se juega el Atlético – Barcelona?

El pitido inicial sonará a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el Riyadh Air Metropolitano.

¿Dónde ver el partido por televisión?

La gran noticia para los aficionados es que el encuentro se podrá seguir a través de diversas plataformas, incluyendo la televisión en abierto:

• En abierto: A través de La 1 de TVE y su plataforma online RTVE Play.

• Plataformas de pago: En Movistar Plus+ (dial 7) y M+ LaLiga (diales 54 u 110).

• Canales autonómicos: En Cataluña, el partido será retransmitido por TV3.

El estado de los equipos: Bajas y rachas

Ambos conjuntos llegan en momentos de forma notables, pero condicionados por ausencias de peso en sus esquemas:

• FC Barcelona: El líder de LaLiga llega con la moral alta tras batir al Mallorca (3-0), pero Hansi Flick afronta el reto sin tres de sus pilares: Pedri, Raphinha y Marcus Rashford. La creatividad y el desborde azulgrana se verán puestos a prueba en Madrid.

• Atlético de Madrid: Los colchoneros vienen de firmar una goleada histórica ante el Betis (0-5) en cuartos. Sin embargo, pierden a Pablo Barrios en la medular. Todas las miradas estarán puestas en Julián Álvarez, quien busca romper su racha negativa de cara a puerta en una noche de grandes vuelos.

Un pulso por la hegemonía

Mientras el Barça domina la competición doméstica con puño de hierro (58 puntos), el Atlético se mantiene sólido en la tercera plaza (45 puntos). Este duelo copero supone una oportunidad de oro para el equipo madrileño de asestar un golpe moral al «gigante» azulgrana y romper su hegemonía en el torneo del KO.